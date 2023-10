IND vs PAK, World Cup 2023: अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले शुभमन गिल ने अभ्यास शुरू किया

Highlights भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस नेट में बल्लेबाजी करते हुए गिल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है हालांकि मुकाबले के लिए सलामी बल्लेबाज की मौजूदगी के बारे में अभी भी अटकलें हैं

IND vs PAK, World Cup 2023: भारत के सलामी बल्लेबाज शुबमन गिल, जो बीमारी के कारण खेल से अनुपस्थित थे, ने गुरुवार को अहमदाबाद में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। 24 वर्षीय बल्लेबाज ने बीमारी का हवाला देते हुए दोनों मैच नहीं खेले हैं। हालाँकि, गिल की अनुपस्थिति में, ईशान किशन ने वनडे विश्व कप के दोनों मैचों में भारत के कप्तान रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की। पाकिस्तान मुकाबले के लिए सलामी बल्लेबाज की मौजूदगी के बारे में अभी भी अटकलें हैं लेकिन गिल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां सलामी बल्लेबाज नेट्स में अभ्यास कर करते हुए नजर आ रहा है।

टीम इंडिया ने अपने विश्व कप अभियान की स्वप्निल शुरुआत की और पहले दो मैच जीते। भारत ने 8 अक्टूबर को विश्व कप के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया और 11 अक्टूबर को दिल्ली में अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बुधवार को अहमदाबाद पहुंच चुकी है और विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। बाबर के नेतृत्व में पाक टीम ने नीदरलैंड और श्रीलंका को हराकर अपने पहले दो गेम भी जीते हैं।

