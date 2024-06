IND vs PAK, T20 World Cup 2024: रात 8 बजे से महामुकाबला, यहां देखें 2007 से लेकर 2024 तक रिकॉर्ड, कब कौन किस पर भारी, कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights IND vs PAK, T20 World Cup 2024 India vs Pakistan 19th Match Group A Live Score Nassau County International Cricket Stadium New York: रोहित शर्मा के सामने बाबर आजम होंगे। IND vs PAK, T20 World Cup 2024 India vs Pakistan 19th Match Group A Live Score Nassau County International Cricket Stadium New York: शाम 7.30 बजे टॉस होगा। IND vs PAK, T20 World Cup 2024 India vs Pakistan 19th Match Group A Live Score Nassau County International Cricket Stadium New York: मैच रात आठ बजे से है।

IND vs PAK, T20 World Cup 2024 India vs Pakistan 19th Match Group A Live Score Nassau County International Cricket Stadium New York: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में रविवार, 9 जून को महामुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट को फैंस महाजंग के नाम से जानते हैं। 2007 में पहली बार आईसीसी ने विश्व कप का आयोजन किया था तो भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला हुआ और टीम महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चैंपियन बनी। कल रोहित शर्मा के सामने बाबर आजम होंगे। मैच रात आठ बजे से है।

Plenty of smiles at India training in New York on Friday ahead of their #T20WorldCup match against Pakistan, with a player from a rival camp making a surprise visit 👀 pic.twitter.com/P1waTuAgqp — ICC (@ICC) June 8, 2024

IND vs PAK, T20 World Cup 2024 India Pakistan Live Nassau County International Cricket Stadium: भारत-पाकिस्तान आमने-सामने-

कुल मैचः 12

भारतः 8

पाकिस्तानः 3

टाईः 1 ( डरबन में 2007 टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण में था, जहां भारत ने बाउल-आउट में जीत हासिल की थी)।

Excitement, Anticipation, Energy and a lot of buzz ahead of a riveting contest 🤩



New York gets ready for an epic clash and #TeamIndia fans are pumped 🆙 for #INDvPAK 🙌 - By @RajalArora



WATCH 🎥 🔽 #T20WorldCuphttps://t.co/g8k1L5FC0m — BCCI (@BCCI) June 8, 2024

भारत बनाम पाकिस्तान T20I मैचों की सूचीः

2007: टी20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच टाई के रूप में समाप्त हुआ (भारत ने बाउल आउट जीता)

2007: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच रन से हराया

2012: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया

2012: पाकिस्तान ने भारत को पांच विकेट से हराया

2012: भारत ने पाकिस्तान को 11 रनों से हराया

2014: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया

2016: एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया

2016: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया

2021: टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया

2022: एशिया कप (ग्रुप स्टेज) में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया

2022: एशिया कप (सुपर फोर) में पाकिस्तान ने भारत को पांच विकेट से हराया

2022: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को चार विकेट से हराया।

The feeling of starting on a winning note 😃



Backing his skill-sets and potential 👌



Being part of an experienced bowling lineup 👏



Post-win chat with #TeamIndia vice-captain Hardik Pandya 👌👌 - By @RajalArora



WATCH 🎥🔽 #T20WorldCup | #INDvIRE | @hardikpandya7 — BCCI (@BCCI) June 6, 2024

IND vs PAK, T20 World Cup 19th Match Group A Live Score Nassau County International Cricket Stadium New York: टीमें-

भारत:रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान।

Guess what's back 😎



The fielding medal 🏅 for #TeamIndia's first match of #T20WorldCup includes an adorable fan moment 🤗



And the medal goes to...🥁



WATCH 🎥🔽 - By @RajalArora | #INDvIREhttps://t.co/TmByZCPBh5 — BCCI (@BCCI) June 6, 2024

आत्मविश्वास से लबरेज भारत और हार से बेजार पाकिस्तान के मुकाबले में पिच पर नजरें

आत्मविश्वास से ओतप्रोत और हालात के अनुकूल ढल चुकी भारतीय टीम नासाउ काउंटी की पेचीदा पिच पर टी20 विश्व कप के बहुचर्चित मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी जिसका मनोबल पहले ही मैच में मिली अप्रत्याशित हार ने तोड़ दिया है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाला मुकाबला 34000 दर्शक क्षमता वाले नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जायेगा।

इस मैदान की पिच लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी भारी आलोचना के बाद आईसीसी ने आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार किया। अब तक इस स्टेडियम पर हुए तीन मैचों की छह पारियों में दो बार ही टीमें सौ रन के पार पहुंच सकी है। पूर्व क्रिकेटरों को तो यह भी लगता है कि कम स्कोर वाले मैचों से कैसे अमेरिकी बाजार में क्रिकेट का प्रचार प्रसार किया जायेगा।

Shahid Afridi is excited at the prospect of cricket's iconic 🇮🇳 🆚🇵🇰 rivalry featuring in front of the American public 🤩#T20WorldCuphttps://t.co/PDA7uKjgpb — ICC (@ICC) June 5, 2024

एडीलेड ओवल के मैदानकर्मी डेमियन हाउज के मार्गदर्शन में अप्रैल में यहां चार ‘ड्रॉप इन’ पिचें बिछाई गई जो अभी तक जम नहीं पाई हैं। पिच से मिल रहा असमान उछाल बल्लेबाजों की सुरक्षा पर सवालिया ऊंगली उठा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आयरलैंड के खिलाफ मैच में कंधे में चोट लगी थी जिससे उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।

Once a superstar, always a superstar 🤩



ICC Men’s #T20WorldCup 2024 ambassador Yuvraj Singh enjoyed the #INDvIRE game in New York. pic.twitter.com/fJyoU8abTv — ICC (@ICC) June 6, 2024

रोहित ने मैच के बाद कहा था ,‘ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि पिच से क्या अपेक्षा की जाये। हम हालात के अनुरूप तैयारी करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हर खिलाड़ी को योगदान देना होगा।’ भारत के मैच के एक दिन बाद आईसीसी को पिच को लेकर तमाम आशंकाओं के निवारण के लिये बयान जारी करना पड़ा।

पाकिस्तान टीम ने अभी तक नासाउ स्टेडियम पर खेला नहीं है। पहले मैच में अमेरिका से हारने वाली पाकिस्तानी टीम बृहस्पतिवार की रात ही यहां पहुंची है। उन्हें हालात के अनुरूप ढलने का मौका नहीं मिल सका है जिसका उन्हें नुकसान हो सकता है। भारत से हारने पर सुपर आठ चरण में उसके प्रवेश की राह लगभग असंभव हो जायेगी।

आयरलैंड के खिलाफ भारत ने बायें हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को नहीं उतारा और एक अतिरिक्त विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को जगह दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ भी यही संयोजन रहने की उम्मीद है क्योंकि मैच ऐसी टर्फ पर खेला जायेगा जो नयी है। दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड अलग टर्फ पर आठ जून को खेल रहे हैं।

कुलदीप के मौजूदा फॉर्म और पाकिस्तानी बल्लेबाजों खासकर बाबर आजम के खिलाफ उनकी उपयोगिता को देखते हुए उन्हें उतारा जा सकता है। ऐसे में अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा में से एक को बाहर रहना होगा। बल्लेबाजी में रोहित और विराट कोहली पारी का आगाज करेंगे जबकि ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर उतरेंगे।

दूसरी ओर पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती पहले मैच में मिली हार को भुलाने की है। अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में सुपर ओवर में मिली हार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान टीम इतनी अप्रत्याशित क्यो मानी जाती है। बाबर ने हार का ठीकरा गेंदबाजों पर फोड़ा लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि बल्लेबाजों ने भी निराश किया।

खुद बाबर ने 44 रन बनाने के लिये 43 गेंद खेल डाली। वैसे तेज गेंदबाजों की मददगार पिच पर शाहीन शाह अफरीदी की अगुवाई में पाकिस्तान का तेज आक्रमण कहर बरपाने का दम रखता है बशर्ते वे अपनी क्षमता के साथ न्याय करें । टूर्नामेंट की शुरुआत में आईएसआईएस से मिली आतंकी धमकी के बाद मैच की सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय किये गए हैं।

नासाउ काउंटी के पुलिस कमिश्नर पैट्रिक राइडर ने हाल ही में सुरक्षा इंतजामात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था ,‘भारत पाकिस्तान मैच के लिये सुरक्षा इंतजाम उसी तरह के हैं जब कुछ साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत के लिये किये गए थे।’’