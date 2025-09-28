IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से पहले टीम इंडियाअभिषेक शर्मा की फिटनेस को लेकर चिंतित है। बाएँ हाथ के इस सलामी बल्लेबाज़ ने टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और हर मैच में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से लगातार तीन अर्धशतक जड़े हैं। हालाँकि, शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच में भारत की गेंदबाज़ी पारी के दौरान वह मैदान से बाहर चले गए, जिससे प्रशंसकों और टीम प्रबंधन में चिंता पैदा हो गई।

बाएँ हाथ के इस बल्लेबाज़ ने श्रीलंका की पारी का पूरा दूसरा भाग मैदान से बाहर बिताया। पारी के नौवें ओवर में उन्हें बेचैनी महसूस हुई जब दौड़ते हुए उनकी दाहिनी जांघ में चोट लग गई और अगले ही ओवर में उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। अभिषेक ने बाकी पारी में ऐंठन से राहत पाने के लिए बर्फ़ और अचार का रस लिया। रिंकू सिंह, शिवम दुबे और जितेश शर्मा पारी के अलग-अलग चरणों में स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक के रूप में आए।

हालांकि, भारतीय गेंदबाजी कोच ने मैच के बाद अभिषेक शर्मा की फिटनेस को लेकर किसी भी चिंता को कम करते हुए कहा कि फाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए आराम अहम होगा। शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद मोर्केल ने कहा, "अभिषेक ठीक हैं। उन्हें बस ऐंठन की समस्या थी।" उन्होंने संकेत दिया कि यह सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल के लिए फिट और उपलब्ध होगा।

मोर्केल ने आगे कहा, "लड़कों के लिए आराम करना सबसे ज़रूरी है। वे पहले से ही बर्फ़ से स्नान कर रहे हैं। मैच के तुरंत बाद उनकी रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। उम्मीद है कि उन्हें रात में अच्छी नींद आएगी। खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत पूल सेशन आयोजित किए जाएँगे। फिर रविवार को होने वाले बड़े मुकाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार होने से पहले कुछ मसाज भी की जाएगी। यह एक तेज़ बदलाव है, और समझदारी से खेलना ही सबसे ज़रूरी होगा। निश्चित रूप से कोई ट्रेनिंग नहीं होगी।"

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद