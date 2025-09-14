IND vs PAK: कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने पाकिस्तान को किया शर्मिंदा, ताश के पत्तों की तरह गिराए विकेट

IND vs PAK, Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे एशिया कप 2025 में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिक पाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए, कप्तान सलमान अली आगा टॉस के दौरान तो आशावादी दिखे, लेकिन जब मैदान पर खेल की बारी आई, तो वे बेबस नजर आए। सलामी बल्लेबाज सैम अयूब शून्य पर आउट हो गए, और उसके तुरंत बाद मोहम्मद हारिस भी आउट हो गए।

गौरतलब है कि अयूब टूर्नामेंट में लगातार दो बार शून्य पर आउट हुए। ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के पहले मैच में भी अयूब शून्य पर आउट हुए थे। दूसरी ओर, पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले हारिस, जसप्रीत बुमराह द्वारा पवेलियन भेजे जाने से पहले केवल तीन रन बनाकर आउट हो गए।

इसके बाद, स्पिनरों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान मध्यक्रम में बेबस नजर आया। स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने हसन नवाज और मोहम्मद नवाज के लगातार दो विकेट लिए, और इसके तुरंत बाद, साहिबजादा फरहान का महत्वपूर्ण विकेट भी लिया, जो 40 रन बनाकर आउट हो गए।

पूरी पारी के दौरान पाकिस्तान के विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरते रहे। कप्तान आगा, जिन्होंने मध्यक्रम में आक्रामक क्रिकेट खेलने की बात कही थी, ने केवल 12 गेंदों पर तीन रन बनाए। अंत में, तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने शानदार पारी खेली, जो पाकिस्तान की पारी का मुख्य आकर्षण रही।

अफरीदी ने 16 गेंदों पर नाबाद 33 रनों की पारी खेली जिससे मेन इन ग्रीन ने पहली पारी में 127/9 रन बनाए। दूसरी ओर, भारत लक्ष्य का पीछा करने को लेकर आश्वस्त होगा, लेकिन उसे अपने रवैये पर नज़र रखनी होगी क्योंकि दूसरी पारी में विकेट स्पिनरों के लिए मददगार होगा।