Highlights केएल राहुल ने शतक के लिए 100 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाकर नाबाद रहे उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी में 106 गेंदों 111 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल विराट कोहली ने नाबाद शतक (122) के साथ एकदिवसीय मील के पत्थर में अपना बड़ा योगदान दिया

Asia Cup 2023 Pakistan vs India: भारत के बल्लेबाज केएल राहुल ने सोमवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में शानदार शतक बनाया। उन्होंने शतक के लिए 100 गेंदों का सामना किया। राहुल 111 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाए। 31 वर्षीय, जो कई चोटों के कारण लगभग तीन महीने बिताने के बाद भारतीय टीम में वापस आए, नसीम शाह की गेंद पर डबल के साथ ट्रिपल-फिगर के आंकड़े तक पहुंच गए। यह राहुल का वनडे करियर में छठा शतक है।

राहुल ने सोमवार को आक्रामक भूमिका निभाई क्योंकि हारिस राउफ की अनुपस्थिति से पाकिस्तान को परेशानी हो रही थी, जिन्हें स्कैन के बाद उनकी तिरछी मांसपेशियों में सूजन का पता चलने के बाद एहतियात के तौर पर गेंदबाजी ड्यूटी से हटा दिया गया था। बाबर आजम ने अंशकालिक स्पिनर इफ्तिखार अहमद से अतिरिक्त पांच ओवर लेने की कोशिश की, जो रउफ नहीं फेंकेंगे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका।

केएल राहुल ने शानदार शतक के साथ अपनी वापसी की, तो विराट कोहली ने नाबाद शतक (122) के साथ एकदिवसीय मील के पत्थर में अपना बड़ा योगदान दिया। भारत ने सोमवार (11 सितंबर) को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर मैच के दूसरे दिन 356/2 का स्कोर बनाया। भारत ने दोनों दिनों में अपने शीर्ष क्रम की ताकत को बढ़ाया, क्योंकि शुभमन गिल (58) और रोहित शर्मा (56) ने अर्धशतक जमाए।

.@klrahul marks his comeback in style!



Brings up a splendid CENTURY 👏👏



His 6th ton in ODIs.



Live - https://t.co/kg7Sh2t5pM… #INDvPAKpic.twitter.com/yFzdVHjmaA