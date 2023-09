IND vs PAK: एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से रौंदा, कुलदीप यादव ने लिए 5 विकेट

Highlights यह वनडे में कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम में रनों के अंतर मामले में सबसे बड़ी जीत है भारतीय गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम 32 ओवर में 128 रनों पर ढेर हो गई भारत की तरफ से विराट कोहली (122) और केएल राहुल (111) ने नाबाद शतकीय पारी खेली

Pakistan vs India, Super Fours, 3rd Match: एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में सोमवार को भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों हराया है। यह वनडे में कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम में रनों के अंतर मामले में सबसे बड़ी जीत है। भारत की तरफ से शतकवीर विराट कोहली और केएल राहुल समेत बल्लेबाजों ने पहले पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटककर पाकिस्तान को बड़ी हार का मुंह दिखाया।

भारतीय बल्लेबाजी में केएल राहुल (111 नाबाद) ने शानदार शतक के साथ अपनी वापसी की, जबकि विराट कोहली (122 नाबाद) ने शतक के साथ एकदिवसीय मील के पत्थर में अपना बड़ा योगदान दिया, क्योंकि भारत ने सोमवार (11 सितंबर) को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर मैच के दूसरे दिन 356/2 का स्कोर बनाया। इसमें सलामी जोड़ी रोहित (56)-गिल (58) की अर्धशतकीय पारी का भी योगदान रहा।

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को बुमराह ने इमाम उल हक (9) को आउट कर शुरुआती झटका दिया। इसके बाद पांड्या ने कप्तान बाबर आजम (10) को बोल्ड किया। वहीं रिजवान (2) भी सस्ते में आउट हो गए। उन्हें शार्दुल ठाकुर ने अपना शिकार बनाया। इस प्रकार एक के बाद एक विकेट पाकिस्तान के गिरते रहे। कुलदीप ने विकटों की झड़ी लगाई। उन्होंने 8 ओवर 25 रन देकर 5 विकेट हासिल किए।

