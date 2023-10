IND Vs PAK: 'पाक खिलाड़ियों का स्वागत हम अपनी बहन-बेटियों को नचवाकर कर रहें, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती', चक्रपाणी महाराज BCCI पर बरसे

Highlights बुधवार को अहमदाबाद में अपने होटल पहुंचने पर टीम का भव्य स्वागत किया गया पाक टीम के भव्य स्वागत को लेकर BCCI को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है आलोचक इसे आतंकवादियों द्वारा शहीद हुए वीर भारतीय सैनिकों का किस तरह अपमान बता रहे हैं

अहमदाबाद:पाकिस्तान क्रिकेट टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के मुकाबले के लिए अहमदाबाद पहुंची। बुधवार को अहमदाबाद में अपने होटल पहुंचने पर टीम का भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले विश्व कप टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान से हैदराबाद पहुंचने पर टीम का भव्य स्वागत भी किया गया।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होटलों में भव्य स्वागत करने को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और उसके सचिव जय शाह को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि देश में खिलाड़ियों का इतना भव्य स्वागत होना दिखाता है कि बीसीसीआई और सरकार हाल ही में कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा शहीद हुए वीर भारतीय सैनिकों का किस तरह अपमान कर रही है।

पाकिस्तान टीम का गर्मजोशी से स्वागत करने के अलावा, बीसीसीआई एक लाइट शो और मशहूर बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह का लाइव परफॉर्मेंस भी आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि टूर्नामेंट के पहले मैच के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान लाइट शो और परफॉर्मेंस होगी।

Pakistani team got a rousing welcome in Ahmedabad for the WC match. From drums to music to even garba, everything was prepared for the team’s welcome.



Now, the saint community has taken a strong objection to it, asking how can this happen. Massive controversy ahead of #IndVsPakpic.twitter.com/Kv3ffGb7VH