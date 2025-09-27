IND vs PAK, Asia Cup Final: दुबई में होने वाले एशिया कप फाइनल मुकाबले से पहले नहीं होगा कप्तानों का फोटोशूट

IND vs PAK, Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर, रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज फाइनल मुकाबला होने वाला है। खबरों के अनुसार, निर्णायक मुकाबले से पहले कप्तानों का कोई फोटोशूट नहीं होगा। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा भी टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाएँगे।

सूर्यकुमार और सलमान ने एशिया कप 2025 के दोनों मैचों के टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया, जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने भी विपक्षी टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने के बाद हाथ नहीं मिलाया। सुपर 4 मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के बीच दुश्मनी चरम पर पहुँच गई जब हारिस रऊफ की सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से तीखी बहस हो गई।

रऊफ और उनके साथी साहिबज़ादा फरहान को भी सुपर 4 मुकाबले के दौरान दर्शकों के प्रति उनके भड़काऊ हाव-भाव के लिए आईसीसी से सज़ा मिली है। रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, जबकि फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सूर्यकुमार को ग्रुप स्टेज मुकाबले के बाद भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देने का भी दोषी पाया गया है और उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है।