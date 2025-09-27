Asia Cup Final: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से पहले भारत की तैयारियों का किया खुलासा

IND vs PAK, Asia Cup Final:भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ हुए मामूली सुपर 4 मैच को 'फाइनल' करार दिया था, ने अपने साथियों को रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले "अच्छी तरह से स्वस्थ होने" की सलाह दी है।

मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कुमार ने कहा, "आज रात अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएँगे। अभी उस (फाइनल) के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज कुछ खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ऐंठन हुई थी। कल अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएँगे और हम आज की तरह ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे।"

यादव ने यह भी बताया कि उन्हें अपने साथियों से क्या अपेक्षाएं होंगी, क्योंकि भारतएशिया कप के इतिहास में सबसे सफल टीम के रूप में अपना रिकार्ड बढ़ाना चाहता है। यादव ने कहा, "मैं खिलाड़ियों से यही चाहता था कि वे अपनी योजनाओं पर अमल करें, स्पष्ट रहें और डरें नहीं, यही सबसे ज़रूरी था और मुझे यकीन है कि सभी को वो मिला जो वे चाहते थे। फ़ाइनल में पहुँचकर खुशी हुई।"

यादव की रिकवरी पर यह टिप्पणी श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा के ऐंठन से जूझने और इस वजह से श्रीलंकाई पारी के दौरान गेंदबाज़ी/फ़ील्डिंग जारी रखने में असमर्थ होने के बाद आई है।

मोर्ने मोर्केल की चोट की चिंता

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की है। मोर्केल ने कहा, "दोनों को ऐंठन की समस्या थी। हार्दिक, हम आज रात और कल सुबह स्थिति का आकलन करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। लेकिन दोनों को ऐंठन की समस्या थी। अभिषेक ठीक हैं।"

उन्होंने निर्णायक फ़ाइनल से पहले रिकवरी के बारे में कप्तान की भावनाओं को दोहराते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि कल कोई प्रशिक्षण होगा। लड़कों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पहले से ही आइस बॉक्स में हैं, और खेल के बाद रिकवरी शुरू हो गई है। सबसे अच्छा तरीका है कि वे रात को अच्छी नींद लें, और मुझे यकीन है कि लड़कों के लिए एक पूल सत्र आयोजित किया जाएगा। उन्हें मालिश मिलेगी और वे बड़ी लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। यह एक त्वरित बदलाव है, स्मार्ट खेलना महत्वपूर्ण होगा।"