भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, दुर्भाग्य से हार्दिक चोट के कारण बाहर हो गए हैं, अर्शदीप और हर्षित भी नहीं खेल पा रहे हैं। बुमराह, दुबे और रिंकू को टीम में शामिल किया गया है।

September 28, 2025

IND vs PAK, Asia Cup Final: एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का विकल्प चुना है। इस निर्णायक मुकाबले में हार्दिक पांड्या चोट के कारण बाहर हो गए हैं। जबकि बुमराह, दुबे और रिंकू को मौका मिला है। साथ ही हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह भी टीम में नहीं हैं। 

टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, हम पहले गेंदबाज़ी करना चाहेंगे। विकेट अच्छा लग रहा है। लाइट्स में विकेट और भी बेहतर हो जाता है। हम पहले अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, ग्राउंड्समैन ने यहाँ विकेटों के साथ शानदार काम किया है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। 

भारतीय कप्तान ने कहा, पिछले 5-6 मैचों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वह काफी अच्छा है और हम इसे जारी रखना चाहेंगे। दुर्भाग्य से हार्दिक चोट के कारण बाहर हो गए हैं, अर्शदीप और हर्षित भी नहीं खेल पा रहे हैं। बुमराह, दुबे और रिंकू को टीम में शामिल किया गया है।

वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, पहले बल्लेबाजी करके निश्चित रूप से खुश होंगे। हम बहुत उत्साहित हैं और इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई परफेक्ट मैच नहीं खेला है और उम्मीद है कि आज हम ऐसा ही खेलेंगे। टीम को लेकर उन्होंने कहा, वही टीम है। हम कुछ समय से ऐसी ही पिचों पर खेल रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा।

टीमें:

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

