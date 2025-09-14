IND vs PAK: क्या टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने से करेगी इनकार? एशिया कप में बायकॉट का क्या होगा असर, जानें

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के टूर्नामेंट को लेकर भारत में कड़ा विरोध जताया जा रहा है। पहलगाम हमले की वजह से जनता में आक्रोश है और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच, अगर टीम इंडिया फैन्स के फैसले को देखते हुए इस मैच को खेलने से इनकार कर दे तो क्या होगा? दरअसल, कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही बढ़ते तनाव के बीच मैच के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है।

टीम इंडिया फिलहाल ग्रुप ए में शीर्ष पर है, जबकि पाकिस्तान अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। अगर भारतीय टीम एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलती है, तो उसे मैच हारा हुआ माना जाएगा। इस स्थिति में, मैच के अंक पाकिस्तान को दिए जाएँगे जिससे वह अंक तालिका में भारत से आगे निकल जाएगा। सुपर-4 में भी यही होगा। अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुँचती हैं और भारत नहीं खेलता है, तो पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया जाएगा।

कुछ महीने पहले, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स (WCL) के दौरान, भारतीय चैंपियन टीम के पूर्व खिलाड़ियों ने ग्रुप स्टेज और फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तानी चैंपियन के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। मैच का बहिष्कार करने के परिणामस्वरूप, पाकिस्तानी चैंपियन टीम फाइनल में पहुँच गई।

मैच से पहले हुई कॉन्फ्रेंस में, भारतीय सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने इस मुद्दे पर बात की और टीम के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने पर ज़ोर दिया, साथ ही जनता की भावनाओं का भी सम्मान किया। उन्होंने कहा, "यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। खिलाड़ी जनता की भावनाओं को समझते हैं। हमने टीम मीटिंग में इसी पर चर्चा की है।"

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में मेज़बान यूएई को धूल चटाकर एक संदेश दिया। भारत ने यह मैच 9 विकेट से जीतकर 58 रनों का लक्ष्य 4.3 ओवर में हासिल कर लिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को 93 रनों से करारी शिकस्त दी।