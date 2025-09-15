हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, कप्तान सूर्या ने कहा-जीत हमारे सभी सशस्त्र बलों को समर्पित

Highlightsएकमात्र अपवाद पिछले साल न्यूयॉर्क में हुआ टी20 विश्व कप मैच था।27 गेंदें शेष रहते जीत हासिल की थी।दूसरी सबसे बड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की।
IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत ने रविवार को दुबई में 25 गेंदें शेष रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दूसरी सबसे बड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने सात विकेट से जीत हासिल की। यह 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रदर्शन से थोड़ा ही कम था, जब उसने 27 गेंदें शेष रहते जीत हासिल की थी। भारत की जीत शानदार गेंदबाज़ी के दम पर हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले नौ टी20 मैचों में आठवीं बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है। इसका एकमात्र अपवाद पिछले साल न्यूयॉर्क में हुआ टी20 विश्व कप मैच था।
IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी टी20I जीत (शेष गेंद)-
1. 27 गेंद (2016, मीरपुर)
2. 25 गेंद (2025, दुबई)
3. 18 गेंद (2012, कोलंबो)
4. 13 गेंद (2016, कोलकाता)
5. 9 गेंदें (2014, मीरपुर)।
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि इस भारतीय टीम को कौन और कैसे रोकेगा? भारतीय कप्तान ने कहा (भीड़ हैप्पी बर्थडे के नारे लगा रही है) बहुत अच्छा एहसास और भारत के लिए एक बेहतरीन रिटर्न गिफ्ट है। इंसानी फितरत है कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह आपके दिमाग में घूमता रहता है (जीत को रिटर्न गिफ्ट बताने वाली उनकी पिछली लाइन)।
आप जीतना ज़रूर चाहते हैं और जब आप जीत जाते हैं, तो आपके पास यह तैयार होता है। एक बात जो मैं हमेशा से चाहता था टिके रहो और अंत तक बल्लेबाजी करो। पूरी टीम के लिए हम इसे बस एक और मैच समझते हैं। हम सभी विरोधियों के लिए एक जैसी तैयारी करते हैं। कुछ महीने पहले भी यही हुआ था। जिस टीम ने क्वार्टर फाइनल जीता, उसने (अपने स्पिन-हैवी अटैक से) माहौल बना दिया।
मैं हमेशा से स्पिनरों का प्रशंसक रहा हूँ, क्योंकि वे बीच में खेल को नियंत्रित करते हैं। बस कुछ कहना चाहता था। यह बिलकुल सही मौका है, समय निकालकर, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। इस जीत को हमारे सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया।
आशा है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे। कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने तीन विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो विकेट लिए। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों में 31 रनों की तेज़ शुरुआत की, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव ने टीम को ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दिलाई।