IND vs PAK: स्टेडियम में दर्शकों के पास प्रतिबंधित सामान पाए जाने पर लगेगा ₹12 लाख से अधिक का जुर्माना, मैच से पहले दुबई पुलिस की एडवाइजरी जारी

IND vs PAK, Asia Cup 2025:दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत-पाकिस्तानएशिया कप 2025 के रोमांचक मैच के शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, ऐसे में दुबई पुलिस ने दर्शकों के लिए कुछ लंबी गाइडलाइन जारी की हैं। दुबई पुलिस और इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी (ESC) ने घोषणा की है कि अगर किसी दर्शक के पास प्रतिबंधित सामान पाया गया तो उस पर ₹1200000 से ज़्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा।

रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने बताया है कि आम जनता के लिए स्टेडियम के द्वार मैच शुरू होने से तीन घंटे पहले खुल जाएँगे और अंदर जाने के लिए वैध टिकट अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी सज़ा दी जाएगी। हिंसा, गाली-गलौज या जातिवादी भाषा का इस्तेमाल करने वाले किसी भी दर्शक को कारावास की सज़ा हो सकती है, जबकि जुर्माना Dh10,000 (₹2,40,374) से Dh30,000 (7,21,123) तक हो सकता है।

इसके अलावा, रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि दुबई पुलिस में ऑपरेशन के सहायक कमांडर-इन-चीफ और दुबई में इवेंट सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल सैफ महर अल मजरूई ने कहा कि प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ आयोजन स्थल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को एक से तीन महीने की कैद हो सकती है। इसके अलावा, कम से कम 5,000 दिरहम (₹12,01,872) का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में पालतू जानवर, रिमोट-कंट्रोल उपकरण, अवैध या विषाक्त पदार्थ, पावर बैंक, पटाखे या फ्लेयर्स, लेज़र पॉइंटर्स, कांच की वस्तुएं, सेल्फी स्टिक, छाते, धूम्रपान, झंडे और बैनर शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी मुकाबला इसी साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान हुआ था, जो दुबई में ही हुई थी।

