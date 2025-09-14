IND vs PAK: क्या शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए फिट हैं? प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर पर लगी है चोट

टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शनिवार को नेट्स पर जमकर अभ्यास किया, लेकिन शुभमन गिल के हाथ में चोट लगने के बाद एक बड़ी चिंता भी पैदा हो गई।

By रुस्तम राणा | Updated: September 14, 2025 16:06 IST2025-09-14T16:06:05+5:302025-09-14T16:06:05+5:30

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता हमेशा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए होती है। इस मुकाबले का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि खिलाड़ी इस कड़ी टक्कर के लिए खुद को तैयार करने की हर संभव कोशिश करते हैं। 

जैसे-जैसे इस महामुकाबले का समय नज़दीक आ रहा है, टीम इंडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शनिवार को नेट्स पर जमकर अभ्यास किया, लेकिन शुभमन गिल के हाथ में चोट लगने के बाद एक बड़ी चिंता भी पैदा हो गई।

क्या शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गेंद उनके दाहिने हाथ में लगते ही गिल दर्द से कराह उठे और उनका बल्ला गिर गया। टीम के फिजियो दौड़कर उनके पास आए और वह दर्द वाली जगह को पकड़े हुए मैदान से बाहर चले गए। गिल अपने घायल हाथ को पकड़े हुए आइस बॉक्स पर बैठे रहे और फिजियो बड़े मुकाबले से पहले उनका इलाज कर रहे थे।

कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उनका हालचाल जाना, जबकि उनके करीबी दोस्त अभिषेक शर्मा ने उन्हें पानी की बोतल खोलने में मदद की। इलाज के बाद, गिल कुछ ही मिनटों बाद बिना किसी हिचकिचाहट के नेट्स पर वापस आ गए। 

गिल टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम का एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं क्योंकि वह तेज और स्पिन का अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम हैं। हालाँकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या चोट गंभीर थी? इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि उन्हें कोई चोट लगी है या नहीं।

शीर्ष पर भारत की सफलता की कुंजी शुभमन गिल

गिल ने एक साल बाद टी20I में प्लेइंग इलेवन में वापसी की। उन्होंने विभिन्न कारणों से एक साल से ज़्यादा समय से कोई टी20I नहीं खेला था। टीम में अपनी जगह पर सवाल उठने के बावजूद, गिल ने यूएई के खिलाफ पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करके अपने आलोचकों का मुँह बंद कर दिया।

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में गिल का होना भारतीय टीम के लिए अहम है क्योंकि इस दाएँ हाथ के बल्लेबाज का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चार मैच खेले हैं और 32.50 की औसत से 130 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है।

