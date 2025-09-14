IND vs PAK: सूर्यकुमार-अभिषेक की ताबड़तोड़ पारी, स्पिन गेंदबाजी का कहर, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया

IND vs PAK, Asia Cup 2025:एशिया कप में रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। इस प्रकार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर दिखा दिया कि दोनों टीमों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी की मदद से भारत ने 128 रनों के लक्ष्य को 29 गेंद शेष रहते में बेहद आसानी से 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। भारतीय कप्तान ने 37 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रन जोड़े। वहीं मैच के बाद दोनों टीमों के बीच कोई हाथ मिलाना नहीं हुआ।

अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर शाहीन पर हमला करके अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए और सीधे चौके के लिए मैदान पर मारा। शुरुआत अच्छी थी और हालाँकि भारत ने तीन विकेट गंवा दिए - सभी सैम अयूब के हाथों, फिर भी लक्ष्य का पीछा करने में कोई शक नहीं था। गेंद अच्छी तरह से स्किड हुई और अबरार, सूफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज़ की तिकड़ी भारतीय स्पिनरों के सामने पूरी तरह से आउट हो गई। दोनों टीमों के बीच खेल के स्तर में साफ़ अंतर था और भारत ने पाकिस्तान पर एक शानदार जीत दर्ज की, जिससे इस प्रारूप में उन पर अपनी हालिया बढ़त और मज़बूत हुई।

इससे पहले कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरूण चक्रवर्ती की स्पिन के सामने पाकिस्तानी टीम नौ विकेट पर 127 रन ही बना सकी। स्पिनर अक्षर ने चार ओवर में 18 रन देकर दो, कुलदीप ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन और वरूण ने चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज इस तिकड़ी के सामने टिक नहीं सका।

अक्षर, कुलदीप और वरूण ने मिलकर 40 डॉट गेंदें डाली और जसप्रीत बुमराह ने भी 15 डॉट गेंद फेंकी। इसी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बने दबाव का पता चल जाता है। शाहीन शाह अफरीदी ने अगर आखिर में 16 गेंद में नाबाद 33 रन नहीं बनाये होते तो पाकिस्तान 125 रन के पार भी नहीं पहुंचता।