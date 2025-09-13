IND vs PAK Asia Cup 2025: कौन किस पर भारी?, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, आंकड़े और सबकुछ, कहां-कब देखिए लाइव स्कोर

Highlights IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत 11 जीत के साथ आगे हैं और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं। IND vs PAK Asia Cup 2025: 2 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं। IND vs PAK Asia Cup 2025: टूर्नामेंट के इतिहास में 19 बार आमने-सामने हो चुके हैं।

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत में राजनीति बयार तेज है। विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछ रहा है। क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विताओं में से एक है। 2025 एशिया कप तक भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट के इतिहास में 19 बार आमने-सामने हो चुके हैं। भारत 11 जीत के साथ आगे हैं और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं। 2 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं। दुबई में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच रात 8 बजे से मैच खेला जाएगा और शाम 7.30 बजे टॉस होगा।

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप वनडे प्रारूप में-

वनडे मैच: 15

भारतः 8

पाकिस्तानः 5 कोई नतीजा नहीं: 2

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 प्रारूप में-

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच: 4

भारतः 3

पाकिस्तानः 01

कोई नतीजा नहीं: 0।

IND vs PAK Asia Cup 2025: मैच शेयडूल

टॉसः शाम 7.30 बजे

मैचः रात 8 बजे।

IND vs PAK Asia Cup 2025: टीमें इस प्रकार हैं-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह।

पाकिस्तान: फखर जमां, हसन नवाज, खुशदिल शाह, साइम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर। भारतीय समयानुसार मैच रात आठ बजे शुरू होगा।

IND vs PAK Asia Cup 2025: कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025-

मैच 14 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं और SonyLIV के माध्यम से स्ट्रीम कर सकते हैं।

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच में पलड़ा भारी

दुबई, 13 सितंबर (भाषा) सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम रविवार को एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ यहां होने वाले मुकाबले में प्रबल दावेदार होगी और दिलचस्प बात है कि पिछले कुछ महीनों में सीमा पर बढ़े तनाव के बावजूद इस मुकाबले को लेकर किसी तरह की ‘हाइप’ नहीं है। चार महीने बाद भारत में टी20 विश्व कप को देखते हुए मुकाबला महत्वपूर्ण है।

लेकिन कई साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में उस तरह के उत्साह का अभाव है जो दोनों देशों के बीच मैच में अक्सर होता है जबकि यह रविवार को खेला जा रहा है। भारत के अंतिम एकादश में शुभमन गिल, सूर्यकुमार, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह जैसा तेज गेंदबाज, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर मौजूद हैं।

IND vs PAK Asia Cup 2025: नए कप्तान सलमान अली आगा के सामने

कागज पर भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक दिखती है जो नए कप्तान सलमान अली आगा के नेतृत्व में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस प्रारूप की बदलने वाली प्रकृति को देखते हुए उलटफेर की संभावना हमेशा बनी रहती है लेकिन इस मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ इसकी संभावना कम ही है।

पाकिस्तानी टीम के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक सलामी बल्लेबाज सैम अयूब, मध्यक्रम के बल्लेबाज हसन नवाज तथा अबरार अहमद, सूफियान मुकीन और मोहम्मद नवाज की स्पिनरों की तिकड़ी नये लुक वाली टीम में यह बात साबित करना चाहेंगे कि उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर पूरी तरह निर्भर रहने की नीति को त्याग दिया है।

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत के अभ्यास सत्र में बहुत कम दर्शक पहुंचे

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे जिससे हाल में दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट भर गई। इसके बाद हुए सैन्य अभियान और जनता के गुस्से ने महाद्वीपीय क्रिकेट के इस सबसे ‘हाई-प्रोफाइल’ मैच की तैयारी को बहुत फीका बना दिया। मैच के हजारों टिकट अब भी उपलब्ध हैं और शुक्रवार को भारत के अभ्यास सत्र में बहुत कम दर्शक पहुंचे।

मैच को लेकर पहले की तरह उत्साह भी गायब है। सोशल मीडिया पर अपील की जा रही हैं कि भारत इस मैच का बहिष्कार करे जिससे कोई नहीं जानता कि कितने बीसीसीआई अधिकारी रविवार को मैच देखने पहुंचेंगे, वर्ना दोनों देशों के बीच मैच के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहते थे।

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के बीच मुकाबला

भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में राष्ट्रीय टीम को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैच खेलने की अनुमति दी है लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर ऐसा नहीं होगा। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने राजनीति से जुड़े मीडिया के किसी भी सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। आमतौर पर भारत-पाक मैच में भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के बीच मुकाबला होता है।

लेकिन इस बार दोनों टीमों के स्पिनरों की अहम भूमिका होगी जबकि जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी ही एकमात्र विशेषज्ञ तेज गेंदबाज हैं जो रविवार को मैदान में उतरेंगे। पिच में हालांकि ज्यादा टर्न नहीं है लेकिन दोनों टीमों में एक-एक दाएं हाथ के कलाई के स्पिनर और एक-एक बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर की मौजूदगी एक दिलचस्प कहानी बनाती है।

IND vs PAK Asia Cup 2025: वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक

सूफियान मुकीम एक अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन कुलदीप यादव जैसे चतुर गेंदबाज के आस-पास भी नहीं हैं जिनकी गुगली खेलना आसान नहीं है। अबरार अहमद की लेग-ब्रेक और विकेट लेने के अनोखे अंदाज से पाकिस्तान में उनके प्रशंसकों की तादाद बढ़ी है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक हो सकती है।

वह साइम अयूब और साहिबजादा फरहान जैसे युवाओं के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं जो स्पिनरों को समझ नहीं पा रहे हैं। बाए हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाल आईसीसी रैंकिंग में 30वें स्थान पर हैं लेकिन अक्षर पटेल के मुकाबले कहीं नहीं टिकते। अक्षर भारतीय टीम में सबसे अहम हैं लेकिन ‘लो प्रोफाइल’ खिलाड़ी हैं।

IND vs PAK Asia Cup 2025: ऑलराउंडरों की बात करें तो फहीम अशरफ की हार्दिक से कोई तुलना ही नहीं

वहीं पाकिस्तान को गेंदबाजी से ज्यादा भारत का बल्लेबाजी क्रम चिंतित करेगा। गिल, अभिषेक, संजू सैमसन, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे अगर चल जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ऑलराउंडरों की बात करें तो फहीम अशरफ की हार्दिक से कोई तुलना ही नहीं है।

भारत को पाकिस्तानी लाइन-अप में किसी एक गेंदबाज से सावधान रहना है तो वह शाहीन ही हैं जिनकी 2021 में इस मैदान पर यादगार यादें हैं। उन्होंने केएल राहुल, रोहित शर्मा और कुछ ओवर बाद विराट कोहली को आउट करके अपने देश को टी20 विश्व कप ग्रुप लीग मैच में शानदार जीत दिलाई थी।

लेकिन घुटने की सर्जरी के बाद शाहीन की ‘लेट स्विंग’ और ‘ऑफ द पिच मूवमेंट’ गायब हो गए हैं। भारत के लिए आदर्श बल्लेबाजी लाइन-अप का पता लगाना ही अहम होगा। संजू सैमसन और दुबे का बल्लेबाजी क्रम में स्थान महत्वपूर्ण होगा।