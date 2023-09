IND vs PAK Asia Cup 2023 Super Four: बारिश के बाद कोहली और राहुल बरसे, विराट का 66वां फिफ्टी

Highlights दोनों के बीच 132 रन की साझेदारी हो गई है। प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश के कारण कई बार खेल रोकना पड़ा। रोहित शर्मा (56) और शुभमन गिल (58) अर्धशतक जड़ने के बाद पवेलियन लौटे।

IND vs PAK Asia Cup 2023 Super Four: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार मुकाबले बारिश के बाद शुरू हो गया। बारिश के बाद विराट कोहली और केएल राहुल बरस रहे हैं। कोहली का यह 66वां वनडे अर्धशतक है। राहुल ने 14वां अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच 132 रन की साझेदारी हो गई है।

Master Class ✨

The Greatest Of Modern Day Cricket Virat Kohli gets to his 66th ODI Fifty 🏏#PAKvIND#AsiaCup2023pic.twitter.com/vIzYf6iH6U — Shahzaib Ali 🇵🇰 (@DSBcricket) September 11, 2023

वनडे में भारत के लिए 50+ स्कोर करने वाले शीर्ष 4 बल्लेबाज: (Top 4 batters scoring 50+ for India in ODIs)

बनाम इंग्लैंड, इंदौर, 2006

बनाम इंग्लैंड, लीड्स, 2007

बनाम PAK, बर्मिंघम, 2017

बनाम PAK, कोलंबो (आरपीएस), आज*।

वनडे में सर्वाधिक 50+ स्कोर: (Most 50+ scores in ODIs)

145 - सचिन तेंदुलकर

118 - कुमार संगकारा

112 - विराट कोहली*

112 - रिकी पोंटिंग

103 - जैक्स कैलिस।

FIFTY!



A well made half-century by @klrahul in his comeback game as he returns from injury.



Live - https://t.co/Jao6lKkWs5…… #INDvPAKpic.twitter.com/zXlVLpdIvO — BCCI (@BCCI) September 11, 2023

प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश के कारण कई बार खेल रोकना पड़ा। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (56) और शुभमन गिल (58) अर्धशतक जड़ने के बाद पवेलियन लौटे। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ग्रुप मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। आयोजकों ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए रिजर्व दिन रखा है।