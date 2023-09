IND vs PAK Asia Cup: 2023 में धमाल, 14 मैच और 27 विकेट, इस साल वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप ने कहा- मेहनत का फल

Highlights इस वर्ष वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। अपनी गति खोए बिना अपनी स्पिन और ड्रिफ्ट को बरकरार रखूं। गुड लेंथ पर पिच कराता है तो वह फिर लगातार विकेट हासिल कर सकता है।

IND vs PAK Asia Cup 2023: कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में धमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले खिलाड़ी ने कहा कि मेहनत का नतीजा है। इस वक्त बहुत खुश हूं। यह पिछले डेढ़ साल की निरंतरता है, मैंने अपनी लय वापस पा ली है और अपनी गेंदबाजी का आनंद ले रहा हूं।

FIFER for Kuldeep Yadav 👏 👏



A resounding 228-run win for #TeamIndia - the biggest win for India in the ODIs against Pakistan (by runs) 🙌 🙌





पांच विकेट लेना अच्छा है, मैं सिर्फ अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करने के बारे में सोच रहा हूं। वनडे या टेस्ट में 5 विकेट लेना आश्चर्यजनक है। शीर्ष टीमों के खिलाफ खेलते समय मेरी अपनी योजनाएं होती हैं। मैंने 2019 में उनके (पाकिस्तान) खिलाफ खेला है और उनकी ताकत जानता हूं, लेकिन मैंने अपनी ताकत के अनुसार गेंदबाजी की।

A brilliant spell 👌



Kuldeep Yadav is the first Indian spinner after Sachin Tendulkar to take a five-wicket haul in men's ODIs against Pakistan 👊

मैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, अच्छी टीमें स्वीप या स्लॉग स्वीप या स्वीप करने की कोशिश करती हैं और मुझे विकेट लेने का मौका देती हैं। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव का मानना है कि सीधे रन अप सहित तकनीक में कुछ बदलाव से उन्हें गेंदबाजी में सुधार करने और वनडे क्रिकेट में सफलता हासिल करने में मदद मिली।

इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने इस साल 14 मैचों में 27 विकेट लिए हैं और वह इस वर्ष वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। कुलदीप ने एशिया कप सुपर चार में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 228 रन से जीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,‘‘ पिछले साल घुटने के ऑपरेशन के बाद मेरा रन अप काफी हद तक सीधा हो गया और मेरी लय आक्रामक हो गई।

पहले गेंद छोड़ने के बाद मेरा हाथ नीचे गिर जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब मेरा हाथ बल्लेबाज के सामने होता है।’’ कुलदीप ने कहा कि ऑपरेशन के बाद अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए उन्होंने ‘स्पिन और ड्रिफ्ट’ पर काम किया। उन्होंने कहा,‘‘ मैंने इस पर पूरा ध्यान दिया कि मैं अपनी गति खोए बिना अपनी स्पिन और ड्रिफ्ट को बरकरार रखूं।

अगर कोई लेग स्पिनर गेंद को गुड लेंथ पर पिच कराता है तो वह फिर लगातार विकेट हासिल कर सकता है। ऐसे में ढीली गेंदों की संख्या कम हो जाएगी और आपके प्रदर्शन में निरंतरता रहेगी।’’ कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 25 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे भारत बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहा।

Largest margin of victory for 🇮🇳 against Pakistan in men's ODIs ✅



A terrific result for India 👏

कुलदीप ने कहा के वह अपने इस प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने इसे एक चोटी की टीम के खिलाफ हासिल किया है। उन्होंने कहा,‘‘ संन्यास लेने के बाद मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा कि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट लिए थे।

यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज स्पिन को अच्छी तरह से खेल सकते हैं। अगर आप एक ऐसी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं जो कि उपमहाद्वीप में स्पिन को अच्छी तरह से खेलती हो तो फिर इससे आप का मनोबल बढ़ता है।’’