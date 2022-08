IND vs PAK Asia Cup 2022: पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला से पहले कोहली और रोहित ने पसीना बहाया, लंबे-लंबे शॉट्स मारे, वीडियो देखो

Highlights एशिया कप का फाइनल 11 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। पाकिस्तान ने पहली बार विश्व कप में भारत को हराया।

IND vs PAK Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और टीम इंडिया 28 अगस्त को आमने-सामने होंगे। भारतीय टीम दुबई में जमकर अभ्यास कर रही है। बीसीसीआई ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली जमकर अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान दोनों लंबे-लंबे शॉट्स मारे। वीडियो में शर्मा और कोहली दोनों को नेट्स में कुछ समय बिताते हुए देखा जा सकता है। कोहली काफी समय से रन नहीं बना रहे हैं और उनका फॉर्म टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है।

🔊 Sound 🔛#TeamIndia captain @ImRo45 & @imVkohli get into the groove ahead of the first clash against Pakistan.#AsiaCup2022 | #AsiaCuppic.twitter.com/GNd8imnmM3