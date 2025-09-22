IND vs PAK: टीम इंडिया से 6 विकेट से हार के बाद दुबई स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी प्रशंसक रोते-रोते हुआ बेहोश, इंडियंस फैंस ने संभाला | WATCH

IND vs PAK, Super 4 Match: रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 में सलमान आगा एंड कंपनी की टीम इंडिया से लगातार दूसरी हार के बाद एक पाकिस्तानी प्रशंसक बेहोश हो गया। मैच के बाद स्टेडियम के बाहर एक रिपोर्टर से बात करते हुए, प्रशंसक बहुत परेशान था और वह रोते-बिलखते बेहोश हो गया, कुछ राहगीरों ने उसे सीपीआर के लिए बुलाया।

भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में अपने प्रदर्शन की तुलना में, पाकिस्तान ने रविवार को सुपर 4 मुकाबले में आक्रामक बल्लेबाजी की और साहिबजादा फरहान के 45 गेंदों पर 58 रनों की बदौलत 171/5 का स्कोर बनाया। लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच 105 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने भारतीय टीम को ढेर कर दिया, जिसमें शुभमन गिल ने 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम को केवल 18.5 ओवरों की आवश्यकता पड़ी।