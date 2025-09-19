IND vs OMA: ओमान के शाह फैसल ने शुभमन गिल को सस्ते में आउट किया, ऑफ स्टंप उखाड़ा; VIDEO

IND vs OMA, Asia Cup 2025: टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिलएशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड से पहले कुछ रन बनाने के एक शानदार अवसर पर सस्ते में आउट हो गए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाह फैजल ने गेंद को ऊपर की ओर घुमाया और गिल गलत लाइन पर खेल गए और उनका ऑफ स्टंप उखड़ गया, जिससे गेंदबाज दहाड़ने लगा।

पारी के दूसरे ओवर में ही फ़ैसल की गेंद पर आउट होने का मौका आया। भारतीय टेस्ट कप्तान, जिन्होंने पहले ओवर में बाएँ हाथ के स्पिनर शकील अहमद के ख़िलाफ़ गैप को दो भागों में बाँटकर चौका लगाया था, गेंद की लंबाई सही से नहीं समझ पाए और उनका ऑफ़ स्टंप उखड़ गया।

Shubman Gill gets a jaffa from Shah Faisal 🤯



Watch #INDvOMAN LIVE now on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork#DPWorldAsiaCup2025pic.twitter.com/C4cueOwjuC — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 19, 2025

इससे पहले, टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ रोमांचक टॉस जीता था। 35 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ियों को मैदान पर कुछ समय बिताने की ज़रूरत का हवाला देते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने दो बदलाव किए, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को शामिल किया।

टीमें:

ओमान (प्लेइंग इलेवन): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

