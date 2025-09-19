IND vs OMA: भारत ने एशिया कप टी20 इतिहास में अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया

IND vs OMA: भारत ने रविवार को अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में ओमान के खिलाफ मुकाबले में एशिया कप इतिहास में अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए, भारत ने 20 ओवरों में 188/8 का स्कोर बनाया। संजू सैमसन ने 45 गेंदों में 56 रनों की पारी खेलकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल ने भी उपयोगी योगदान दिया।

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए बल्लेबाजी नहीं की। यह स्कोर, टूर्नामेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान द्वारा हांगकांग के खिलाफ बनाए गए 188/6 के साथ, एशिया कप टी20 मैचों में चौथे सबसे बड़े स्कोर के बराबर है। भारत के नाम एशिया कप में सर्वोच्च स्कोर भी है। उसने एशिया कप 2022 के दौरान दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ 212/2 का स्कोर बनाया था।

विराट कोहली ने मैच में 61 गेंदों में नाबाद 122 रनों की पारी खेलकर शीर्ष स्कोरर रहे। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 5/4 के आंकड़े हासिल किए और भारत ने 101 रनों से जीत हासिल की थी।

एशिया कप टी20 में सर्वाधिक स्कोर

212/2 - भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान (दुबई, 2022)

193/2 - पाकिस्तान बनाम हांगकांग (शारजाह, 2022)

192/2 - भारत बनाम हांगकांग (दुबई, 2022)

188/8 - भारत बनाम ओमान (अबू धाबी, 2025)