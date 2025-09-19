IND vs OMA: ओमान के भारत ने प्लेइंग XI में किए दो बदलाव, बुमराह की जगह हर्षित राणा, वरुण की जगह आए अर्शदीप सिंह

IND vs OMA, Asia Cup 2025: भारत ने शुक्रवार, 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 के अपने अंतिम ग्रुप चरण मैच के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम देने का विकल्प चुना है। बुमराह की जगह तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। भारत ने इस एशिया कप में सिर्फ़ एक मुख्य तेज़ गेंदबाज़ को खिलाने का फ़ैसला किया है, और दो स्पिनरों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ हार्दिक पांड्या को अतिरिक्त तेज़ गेंदबाज़ के रूप में उतारा है।

हालांकि, वरुण ओमान मैच से भी बाहर रहेंगे, उनकी जगह अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है। बुमराह ने अब तक दो मैचों में 15.66 की औसत से तीन विकेट लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में लिए गए दो विकेट भी शामिल हैं। हर्षित ने अब तक केवल एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र मैच में 33 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

टीमें:

ओमान (प्लेइंग इलेवन): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव