IND vs NZ ODI series: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक्शन में होंगे रो-को?, देखें संभावित टीम, पूरा शेड्यूल यहां

India vs New Zealand ODI series: टीम इंडिया 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगी। वनडे सीरीज़ के बाद 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 5 T20I मैच खेले जाएंगे। शुभमन गिल की कप्तानी में वनडे टीम में कथित तौर पर बड़ा बदलाव होगा।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम देगा। इन अहम व्हाइट-बॉल खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप से पहले रिकवरी का समय चाहिए। सेलेक्टर्स चाहते हैं कि वे 21 जनवरी से शुरू होने वाले T20I मैचों के लिए फ्रेश रहें।

ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के 15 सदस्यीय टीम में बने रहने की उम्मीद है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ शानदार प्रदर्शन किया था और शतक बनाए थे। हालांकि, वे प्लेइंग XI में अपनी जगह खो सकते हैं।

मोहम्मद सिराज को वनडे सेटअप में वापस आना चाहिए क्योंकि वह T20 वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। पब्लिकेशन ने आगे कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप किया जा सकता है, जब तक कि अर्शदीप सिंह को आराम न दिया जाए।

अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा के बीच चुनाव महत्वपूर्ण होगा। अक्षर को फिर से आराम दिया जा सकता है क्योंकि वह T20 में कप्तानी की ज़िम्मेदारी संभालते हैं।

इस बीच, केएल राहुल पहली पसंद के विकेट-कीपर बने हुए हैं। दूसरा स्थान पक्का नहीं है क्योंकि ऋषभ पंत ने हाल ही में मुश्किल से ही वनडे खेले हैं। उनकी जगह को ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों चुनौती देंगे।

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने मैचों के लिए T20I टीम का ऐलान पहले ही कर दिया है। यह ऐलान भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा के साथ ही हुआ था। वनडे टीम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जबकि सीरीज़ पहले शुरू हो रही है।

केएल राहुल ने उस टीम की कप्तानी की जिसने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया, जब गिल और अय्यर उपलब्ध नहीं थे। फिर भी, गिल पूरी तरह फिट कप्तान के तौर पर वापसी करेंगे। गिल की वापसी से BCCI को ध्रुव जुरेल को टीम से बाहर करना पड़ सकता है, जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ में तीन विकेटकीपर-बल्लेबाजों में से एक थे।

अगर हार्दिक पांड्या को आराम दिया जाता है, तो तिलक वर्मा को टीम में जगह मिल सकती है। उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की उपलब्धता अभी भी पक्की नहीं है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़: संभावित टीम

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सबसे रोमांचक बात शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होगी। दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025 में शानदार वापसी की।

दोनों ने दो-दो मैच खेले और बड़ा स्कोर बनाया। कोहली ने दिल्ली के लिए एक सेंचुरी (131) और एक 50 के साथ 208 रन बनाए। रोहित ने मुंबई के लिए 155 रन बनाए, जिसमें एक मैच जिताने वाली 155 रन की नॉट आउट पारी भी शामिल है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की संभावित टीम ये है:

रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, शुभमन गिल (कप्तान), तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़: कैसे देखें

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे क्रिकेट मैच 11 जनवरी को वडोदरा में होगा। दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। आखिरी वनडे 18 जनवरी को इंदौर में होगा। सभी 3 मैच दोपहर 1:30 बजे (भारतीय समय) शुरू होंगे।

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। फैंस JioCinema ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।