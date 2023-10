IND vs NZ: विश्वकप 2023 का पहला मुकाबला खेल रहे मोहम्मद शमी का कमाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ झटके 5 विकेट

Highlights शमी ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 54 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए वर्ल्ड कप में शमी ने 12 मुकाबलों में अब तक 36 विकेट अपने नाम किए हैं भारतीय तेज गेंदबाज ने विश्वकप में दो बार पांच विकेट लिए हैं

World Cup 2023: मोहम्मद शमी ने धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए अपने पहले विश्व कप 2023 मैच में पांच विकेट लिए। क्रिकेटर के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने प्रशंसकों के बीच हलचल पैदा कर दी है और कई लोगों ने अपना उत्साह व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

वर्ल्ड कप में शमी ने 12 मुकाबलों में अब तक 36 विकेट अपने नाम किए हैं। वह विश्व कप में पांच विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में न केवल शामिल हुए हैं, बल्कि शीर्ष पर अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने विश्वकप में दो बार पांच विकेट लिए हैं। उनके पीछे कपिल देव, वेंकटेश प्रसाद, रोबिन सिंह, आशीष नेहरा और युवराज सिंह जैसे गेंदबाज हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 54 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने इस मुकाबले में अपनी इकॉनोमी 5.40 रखी, जो कि शानदार है। अपने इस बेहतरीन प्रदर्शन के कारण एक्स पर कई प्रशंसकों द्वारा पोस्ट किए जाने के साथ, "शमी" भी ट्रेंड कर रहा है।

“शानदार शमी।'' एक एक्स यूजर ने पोस्ट किया। कई अन्य लोगों ने क्रिकेटर के प्रति अपनी सराहना दिखाने के लिए वही वाक्यांश साझा किया। एक दूसरे यूजर ने लिखा, “सनसनीखेज शमी वापस आ गया है। धर्मशाला में पांच विकेट लेने पर उनके लिए सराहना पोस्ट, “।

जबकि तीसरे में शामिल हुए, “मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए, इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद शमी भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं।” वहीं चौथा लिखा, “मोहम्मद शमी का लगातार प्रदर्शन एक सदाबहार क्लासिक की तरह है, जब भी वह मैदान पर कदम रखते हैं तो खुशी और उत्साह प्रदान करते हैं। चमकते रहो, शमी!”

Mohammed Shami on fire! 🔥 What a spectacular start to 2023 with 5 wickets against New Zealand. 🇮🇳 Now, let's see India chase 274 to keep the unbeatable journey going. #CWC2023pic.twitter.com/rNtU8nTb20 — Akhil B Nair (@itsakhilnair) October 22, 2023

Mohammed Shami was the missing link in Indian bowling unit lately !!



Shami got 5 wickets,#INDvsNZ#Shamipic.twitter.com/F2V7ANDjMG — Ꭼxͯ-ℓєgєη∂ (@LegendXcluive69) October 22, 2023

Mohammed Shami took 5 wickets! 🔥

What a comeback in the last overs! 👏#IndvsNZ — Riti Kumari (@riti2409) October 22, 2023

भारत और न्यूजीलैंड धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम में आमने-सामने हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहली पारी 50 ओवर में 273 रनों पर समाप्त की और भारत को जीत के लिए 274 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया है।