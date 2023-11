IND vs NZ Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव स्कोर, वर्ल्ड कप 2023 का 46वां मैच, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, देखें लाइव क्रिकेट अपडेट

Highlights IND vs NZ Live: भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव मैच का स्कोर India vs New Zealand Live: भारत vs न्यूजीलैंड लाइव अपडेट, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में World Cup 2023: वर्ल्ड कप 2023 का 46वां मैच, भारत-न्यूजीलैंड, कौन जीतेगा और कौन हारेगा Live Cricket Score: भारत vs न्यूजीलैंड की टक्कर, मुंबई में होगा मुकाबला, जानें कौन मरेगा बाजी Head to Head: भारत प्लेइंग 11, न्यूजीलैंड प्लेइंग 11

India vs New Zealand Live Score, World Cup 2023: भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव स्कोर, वर्ल्ड कप 2023 का 46वां मैच, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, देखें लाइव क्रिकेट अपडेट

LIVE