IND vs NZ Day 3, 1st Test: नंबर-1 टीम इंडिया?, एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक छक्के, देखें लिस्ट

Highlights IND vs NZ Live Score, Day 3, 1st Test: रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक पूरे किए। 63 गेंद में 54 रन बनाए। IND vs NZ Live Score, Day 3, 1st Test: यशस्वी जायसवाल ने 52 गेंद में 35 रन की पारी खेली। IND vs NZ Live Score, Day 3, 1st Test: 2022 में इंग्लैंड की टीम 89 छक्का मारे।

IND vs NZ Live Score, Day 3, 1st Test: भारत ने बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रिकॉर्ड अपने नाम किया और दुनिया की पहली टीम बन गई। विराट कोहली का छक्का 2024 में टेस्ट में भारत का 100वां छक्का है। भारत ने 2024 में 102 छक्का लगा चुका है। 2022 में इंग्लैंड की टीम 89 छक्का मारे। 2021 में भारतीय टीम 87 छक्कों के साथ पहले पायदान पर थी। भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 183 रन बना लिए है। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक पूरे किए। 63 गेंद में 54 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 52 गेंद में 35 रन की पारी खेली। सरफराज खान ने 50 रन पूरे किए।

IND vs NZ Live Score, Day 3, 1st Test: एक कैलेंडर वर्ष में एक टीम द्वारा सर्वाधिक छक्के

102* - 2024 में भारत

89 - 2022 में इंग्लैंड

87 - 2021 में भारत

81 - 2014 में न्यूज़ीलैंड

71 - 2013 में न्यूज़ीलैंड।

IND vs NZ Live Score, Day 3, 1st Test: टेस्ट में सरफराज खान के स्कोर

62

68*

14

0

56

0

50* - आज।

The partnership for the third wicket is now 77* off just 67 deliveries 👌👌



Virat Kohli 🤝 Sarfaraz Khan



Live - https://t.co/FS97LlvDjY#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/ZY0KIJr3yE — BCCI (@BCCI) October 18, 2024

रचिन रविंद्र ने 134 रन की पारी खेलने के साथ टिम साउथी (65) के साथ आठवें विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी कर तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को भारत के खिलाफ पहली पारी में न्यूजीलैंड को 356 रन की बड़ी बढ़त दिलाने में अहम योगदान दिया। न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रन पर सिमटी।

रविंद्र ने 157 गेंद में 13 चौके और चार छक्के लगाये जबकि साउथी ने 73 गेंद की पारी में पांच चौके और चार छक्के लगाये। रविंद्र का परिवार का बेंगलुरु से पुराना नाता है। उन्होंने शुरुआती घंटे के दौरान बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में सतर्कता से बल्लेबाजी की और जब पिच से गेंदबाजों के लिए मदद कम हो गयी तब उन्होंने मैदान के चारों ओर सहजता से शॉट खेलते हुए रन बटोरे।