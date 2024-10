IND vs NZ highlights, Day 3, 1st Test: अंतिम गेंद पर आउट विराट?, कोहली और सरफराज के बीच 136 की साझेदारी, भारत ने किया पलटवार

Highlights IND vs NZ highlights, Day 3, 1st Test: न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे है और उसके सात विकेट शेष है। IND vs NZ highlights, Day 3, 1st Test: दूसरी पारी में तीन विकेट 231 रन बनाकर मैच में अच्छी वापसी की। IND vs NZ highlights, Day 3, 1st Test: तीसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की।

IND vs NZ highlights, Day 3, 1st Test:सरफराज खान और विराट कोहली की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी से भारत ने तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट 231 रन बनाकर मैच में अच्छी वापसी की। पहली पारी में 356 रन से पिछड़ने वाली भारतीय टीम अब भी न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे है और उसके सात विकेट शेष है। दिन के समापन पर भारत सरफराज 70 रन पर क्रीज पर मौजूद थे जबकि कोहली इसी स्कोर पर दिन की आखिरी गेंद पर आउट हुए।

IND vs NZ highlights, Day 3, 1st Test: भारत में एक दिन के खेल में सर्वाधिक रनः

470 - भारत बनाम श्रीलंका, ब्रेबॉर्न, 2009 (दूसरा दिन)

453 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, 2024 (तीसरा दिन)**

437 - IND vs BAN, कानपुर, 2024 (दिन 4)

418 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, मोहाली, 2013 (तीसरा दिन)

417 - भारत बनाम श्रीलंका, कानपुर, 2009 (पहला दिन)

407 - IND vs BAN, इंदौर, 2019 (दिन 2)।

एजाज पटेल ने न्यूजीलैंड के लिए दो विकेट लिये। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा (52) और यशस्वी जायसवाल (35) को चलता किया। इससे पहले भारत के 46 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रन पर सिमटी। टीम के लिए रचिन रविंद्र ने 134 रन की पारी खेलने के साथ टिम साउथी (65) के साथ आठवें विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी की।

