IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 1: पहली बार 10 विकेट दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर झटके?, भारतीय सरजमीं पर बने रिकॉर्ड, 4 टेस्ट में 6 विकेट और पुणे में अकेले 7 विकेट

Highlights दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को खाता खोले बगैर बोल्ड किया। सुंदर ने लगभग ढाई साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत के लिए अनुभवी रविचंद्रन अश्विन ने 64 रन देकर तीन विकेट लिये।

IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 1: हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर (59 रन पर सात विकेट) की शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भारत ने तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट में गुरुवार को यहां न्यूजीलैंड की पहली पारी को 259 रन पर समेटने के बाद स्टंप्स तक एक विकेट पर 16 रन बना लिये। दिन का खेल समाप्त होने पर शुभमन गिल नाबाद 10 और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल नाबाद छह रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। टीम साउथी ने अपने दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को खाता खोले बगैर बोल्ड किया।

Stumps on Day 1 of the 2nd Test.#TeamIndia trail by 243 runs in the first innings.



Scorecard - https://t.co/3vf9Bwzgcd… #INDvNZ@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/diCyEeghM4