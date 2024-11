IND vs NZ: फील्डिंग के दौरान अंपायर ने सरफराज के कारण रोहित शर्मा को किया तलब, जानें पूरा मामला

IND vs NZ, 3rd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट के दूसरे सत्र में विवाद तब शुरू हो गया जब मैदान अधिकारी रिचर्ड इलिंगवर्थ ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सरफराज खान को कड़ी चेतावनी जारी की। इलिंगवर्थ ने वानखेड़े टेस्ट के पहले दिन ओवरों के बीच के ब्रेक के दौरान दोनों खिलाड़ियों से बात की क्योंकि सरफराज लगातार बात कर रहे थे।

शॉर्ट लेग/सिली पॉइंट पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे सरफराज लगातार डेरिल मिशेल और विल यंग पर चिल्ला रहे थे, जिससे दोनों बल्लेबाज परेशान हो गए। उन्होंने ऐसा तब किया जब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आ रहा था। यह घटना 32वें ओवर की शुरुआत से पहले हुई। कुछ देर तक यह घटना जारी रहने के बाद, मैदान पर मौजूद अधिकारियों ने रोहित और सरफराज दोनों को बुलाया।

Umpire having a conversation with Captain Rohit Sharma regarding Sarfaraz Khan's Chit Chat near the batsman. [Jio Cinema] pic.twitter.com/oVse2hMvkt