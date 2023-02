Ind vs NZ: जैसा मैं खेलता हूं वैसा ही खेलूं, गिल ने कहा-इस खिलाड़ी ने अहम रोल अदा किया, देखें वीडियो

Highlights भारत ने चार विकेट पर 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाजों में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे बड़ा स्कोर भी है। न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रन ही बना सकी।

Ind vs NZ, 3rd T20I: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की। सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। शुभमन गिल को बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और कप्तान हार्दिक पांड्या को प्लयेप ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। भारत ने न्यूजीलैंड को वनडे में 3-0 से मात दी थी।

भारत ने शुभमन गिल के टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहले (नाबाद 126 रन) शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत तीसरे और अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर रनों के हिसाब से इस प्रारूप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने इससे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत आयरलैंड के खिलाफ (143 रन से) 2018 में डबलिन में हासिल की थी।

