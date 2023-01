Highlights 386 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड 41.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 295 रन ही बना सकी भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 385 रनों का स्कोर खड़ा किया था इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अब आईसीसी की वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गयी है

IND vs NZ 3rd ODI: इंदौर में मंगलवार को खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 90 रनों से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारत अब वनडे रैंकिंग में भी शीर्ष पर पहुंच गया है। इस मुकाबले से पहले भारत इंग्लैंड के बाद नंबर दो स्थान पर था। इस मुकाबले में भारत द्वारा दिए गए 386 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड 41.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 295 रन ही बना सकी।

न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉन्वे ने शतक लगाया था। उन्होंने 100 गेंदों का सामना करते हुए 138 रनों की पारी खेली थी। अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके और 8 छक्के लगाए थे। इसके बाद हेनरी निकोलस 42 रन और मिचेल सेंटनर ने 34 रनों की पारी खेली। अन्य शेष बल्लेबाजों ने कुछ खास रन नहीं बनाए। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट झटके जबकि पांड्या और मलिक को 1-1 विकेट मिला।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 385 रनों का स्कोर खड़ा किया था। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा (101) और शुभमन गिल (112) ने शतकीय पारी खेली थी। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 30वां शतक जड़ा है। उन्होंने 9 चौके और 6 छक्कों के 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वहीं युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का चौथा शतक लगाया। अपनी शतकी पारी में गिल ने 13 चौके और 5 छक्के लगाए।

