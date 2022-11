Ind Vs Nz 2nd T20: 2022 में दूसरा शतक, टी20 में 1151 रन, स्ट्राइक रेट 188.37 और 67 छक्के

Highlights भारतीय गेंदबाजों में कामचलाऊ ऑफ स्पिनर दीपक हुड्डा सबसे सफल रहे। 19वें ओवर में तीन विकेट से 2.5 ओवर में 10 रन देकर चार विकेट झटके। मोहम्मद सिराज को दो विकेट मिले। कप्तान हार्दिक पंड्या ने गेंदबाजी नहीं की।

Ind Vs Nz 2nd T20: शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव (51 गेंद, नाबाद 111 रन) के तूफानी शतक से भारत ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। सूर्यकुमार (11 चौके और सात छक्के) ने एक बार फिर तेजतर्रार बल्लेबाजी कौशल का नजारा पेश किया।

यादव खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में अपनी शानदार लय को जारी रखते हुए एक कैलेंडर वर्ष में दो शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने । कप्तान रोहित शर्मा (चार) 2018 में एक कैलेंडर वर्ष में दो टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं।

A well deserved Player of the Match award for @surya_14kumar as #TeamIndia win by 65 runs in the 2nd T20I



— BCCI (@BCCI) November 20, 2022

न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को 111 रन की नाबाद पारी के साथ सूर्यकुमार उन भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गये जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो या उससे अधिक शतक लगाये है। इस सूची में सूर्यकुमार से पहले रोहित और सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल (दो) शामिल है। सूर्यकुमार ने इस प्रारूप में अपना पहला शतक इसी साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था।

रविवार को भारत की पारी के बाद सूर्यकुमार ने प्रसारकों से कहा, ‘‘टी20 क्रिकेट में शतक हमेशा खास होता है। मैं इस तरह से बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहा हूं, मैं अभ्यास के दौरान नेट सत्र में भी ऐसा ही करता हूं। मैं इससे बहुत खुश हूं।’’ सूर्यकुमार 19वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर लगातार चौके जड़कर तीन अंकों के आंकड़े तक पहुंचे।

A stupendous knock of 111* off 51 deliveries from @surya_14kumar makes him our Top Performer from the first innings.



— BCCI (@BCCI) November 20, 2022

पिछले साल मार्च में टी20 प्रारूप में पदार्पण करने के बाद से सूर्यकुमार शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 41 मैचों में 45.00 की औसत से 1300 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनका 181.64 का स्ट्राइक रेट टी20 प्रारूप में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है।

Innings Break!



A @surya_14kumar special here at the Bay Oval, Mount Maunganui! #TeamIndia post a massive target of 192 against New Zealand



— BCCI (@BCCI) November 20, 2022

उन्होंने भारतीय मध्य-क्रम में अपनी जगह पक्की कर ली है और पिछले एक साल से अपने सर्वश्रेष्ठ लय में है। मैदान के हर क्षेत्र में शॉट खेलने की क्षमता के कारण सूर्यकुमार यादव को ‘मिस्टर 360’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस साल (2022) टी20 प्रारूप में 1151 रन बनाये है। इस दौरान उन्होंने 67 छक्के लगाये और उनका स्ट्राइक रेट 188.37 का रहा है।