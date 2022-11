IND vs NZ 2ND T20: सूर्यकुमार पर फिदा हुए कोहली, इरफान और जाफर, कहा-लाइव नहीं देखा लेकिन यह वीडियो गेम जैसी पारी...

Highlights शतकीय पारी के बाद यादव जी सोशल पर छा गए। विराट कोहली और इरफान पठान सहित कई खिलाड़ियों ने बधाई दी और पारी को सराहा। भारत ने रविवार को 65 रन से हराया।

IND vs NZ 2ND T20: शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली। यादव ने 51 गेंद में नाबाद 111 रन की पारी खेली। जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। यादव सोशल मीडिया पर छा गए हैं। भारत ने रविवार को 65 रन से हराया।

सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। यादव ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दूसरा शतक बनाया। शतकीय पारी के बाद यादव जी सोशल पर छा गए। विराट कोहली और इरफान पठान सहित कई खिलाड़ियों ने बधाई दी और पारी को सराहा।

Numero Uno showing why he's the best in the world. Didn't watch it live but I'm sure this was another video game innings by him. 😂 @surya_14kumar