IND vs NZ, 1st T20I: टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, जानें प्लेइंग XI

IND vs NZ, 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में खेले जा रहे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान ने कहा कि हमारी यह एक युवा टीम है। हम अच्छी क्रिकेट खेलने पर ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि एकादश में युजवेंद्र चहल, मुकेश, जितेश और पृथ्वी शॉ नहीं खेल रहे हैं।

वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, उन्होंने कहा कि पहले गेंदबाजी करना अच्छा होता। बोर्ड पर रन बनाना और फिर डिफेंड करना चुनौतीपूर्ण होगा। आज के मैच में टॉम लैथम और निकोल्स नहीं खेल रहे रहें हैं। चैपमैन और सोढ़ी को टीम शामिल किया गया है।

