IND vs NZ 1st odi match: गिल ने किया धमाका, सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय, विराट, शिखर, आजम, रिचर्ड्स और पीटरसन से आगे निकले

Highlights शुभमन गिल ने न्यूजीलैंज के खिलाफ धमाका कर दिया। लगातार दूसरी सेंचुरी बना डाली। एस गिल ने 19 पारी में 1000 रन पूरे किए।

IND vs NZ 1st odi match: सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में धमाका कर दिया। लगातार दूसरी सेंचुरी बना डाली। श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मैच में 116 रन की पारी खेली थी। शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और भारतीय टीम के ओपनर शिखर धवन से आगे निकल गए।

Milestone 🚨 - Shubman Gill becomes the fastest Indian to score 1000 ODI runs in terms of innings (19) 👏👏



Live - https://t.co/DXx5mqRguU#INDvNZ@mastercardindiapic.twitter.com/D3ckhBBPxn — BCCI (@BCCI) January 18, 2023

शुभमन गिल ने अपनी 19वीं एकदिवसीय पारी में 1000 रन का आंकड़ा पार किया। लैंडमार्क तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैदराबाद में खेले गए पहले एकदिवसीय मैच के 33वें ओवर में जैसे ही गिल ने ब्लेयर टिकनर को चौका लगाया, उन्होंने एकदिवसीय मैचों में 1000 रन बनाने का महत्वपूर्ण लैंडमार्क पार कर लिया।

Shubman Gill broke a record jointly held by Virat Kohli and Shikhar Dhawan during his third ODI ton in the #INDvNZ game 💫



Details 👇https://t.co/HgcnbfvkvX — ICC (@ICC) January 18, 2023

विराट कोहली और शिखर धवन ने 24 पारी में 1000 रन पूरे किए थे। गिल ने 19 पारी में 1000 रन पूरे किए। गिल कप्तान रोहित शर्मा के विश्वास पर खे उतरे। इशान किशन को लेकर गिल की आलोचना हो रही थी। गिल 101 गेंद में 120 पर नाबाद हैं, जिसमें 17 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

भारत के लिए पिछला रिकॉर्ड संयुक्त रूप से विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था, जिन्होंने 24-24 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। विश्व स्तर पर गिल पाकिस्तान के इमाम-उल-हक के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। रिकॉर्ड इमाम के हमवतन फखर जमान के पास है। गिल का लगातार दूसरा शतक था। तीसरे और अंतिम वनडे में श्रीलंका पर 317 रन की रिकॉर्ड जीत में 97 में से 116 रन बनाए थे।

सबसे कम पारियों में 1000 वनडे रनः

18 फखर जमां

19 इमाम-उल-हक/ शुभमन गिल

21 विव रिचर्ड्स/केविन पीटरसन/जोनाथन ट्रॉट/क्विंटन डी कॉक/बाबर आज़म/रस्सी वीडी डूसन।