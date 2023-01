IND vs NZ 1st odi match: 23 साल और 132 दिनों में दोहरा शतक, साथी किशन को पीछे छोड़ा, गिल ने कहा-बेसब्री से इंतजार कर रहा था और कर दिखाया

Highlights वनडे सीरीज के शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड पर 12 रन से जीत दर्ज की। गिल की 19 चौकों और नौ छक्कों वाली 149 गेंद की पारी की बदौलत भारत ने आठ विकेट पर 349 रन बनाये। मैदान पर उतरने और जो करना चाहता हूं वह करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था।

IND vs NZ 1st odi match: शुभमन गिल (208 रन) ने दोहरा शतक जड़ने के साथ ही सलामी बल्लेबाज के स्थान के लिये चल रही बहस को शांत कर दिया जिसके बाद भारत ने बुधवार को यहां माइकल ब्रेसवेल की तेज तर्रार पारी से उबरते हुए वनडे सीरीज के शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड पर 12 रन से जीत दर्ज की।

गिल की 19 चौकों और नौ छक्कों वाली 149 गेंद की पारी की बदौलत भारत ने आठ विकेट पर 349 रन बनाये। गिल ने यहां सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड पर भारत की 12 रन की जीत के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त करते हुए कहा, “मैं मैदान पर उतरने और जो करना चाहता हूं वह करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था।”

गिल ने अपनी रणनीति के बारे में कहा, “विकेट गिरने के साथ, कई बार मैं खुल कर खेलना चाहता था और मुझे खुशी है कि मैं इसे अंत में कर सका। कभी-कभी जब गेंदबाज शीर्ष पर होता है, तो आपको उन्हें दबाव महसूस कराने की जरूरत होती है।” उन्होंने कहा, “मुझे डॉट गेंदों से बचने और कुछ इरादा दिखाने और अंतराल में कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी जो मैं कर रहा था।”

गिल ने कहा, “मैं वास्तव में 200 के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन एक बार जब मैंने 47वें ओवर में छक्के लगाए, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं। इससे पहले, मैं गैंद को देख कर खेल रहा था।” गिल अब पुरुषों के एकदिवसीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।

उन्होंने अपने टीम के साथी ईशान किशन को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ 24 साल और 145 दिन की उम्र में 210 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। गिल ने 23 साल और 132 दिनों की उम्र में ये कृतिमान बनाया। गिल ने कहा, “वह (किशन) मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है... अच्छा लगता है जब आप कुछ करना चाहते हैं और यह नियमित रूप से हो रहा है।”

गिल ने एक दिवसीय में 1000 रन पूरे करने के लिए 19 पारियां लीं, जो पाकिस्तान के इमाम-उल-हक के साथ संयुक्त रूप से सबसे तेज गति से दूसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान 18 पारियों में सबसे तेज 1000 रन बनाकर शीर्ष पर हैं।