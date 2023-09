IND vs NEP: एशिया कप में आज हो रहे मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर नेपाल के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। हालांकि यहां खेल शुरू होने से पहले बारिश के चलते पिच को कवर किया गया था। इससे पिछला मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान बारिश के चलते रद्द हो गया था।

भारतीय टीम इंडिया में एक बदलाव है। प्लेइंग इलेवन में शमी को बुमराह की जगह लिया गया है, जो निजी कारणों के चलते वतन लौटे हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। कोई खास वजह नहीं। हमने आखिरी गेम में बल्लेबाजी की थी। हम देखना चाहते हैं कि गेंदबाज हमारे लिए क्या पेशकश कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं मौसम के बारे में नहीं जानता। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करें।

भारतीय कप्तान ने कहा, जिस तरह से हमने दबाव में बल्लेबाजी की, हार्दिक और इशान ने शानदार बल्लेबाजी की।' ईशान ने काफी परिपक्वता दिखाई और गेम भी आगे बढ़ाया। हमारे लिए अच्छे संकेत। यह हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने कहा, बुमराह उपलब्ध नहीं हैं, हमने उनकी जगह शमी को लिया है। वहीं नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा, हम ऊपरी परिस्थितियों के कारण अच्छी गेंदबाजी करना चाह रहे थे। आज नेपाल क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा दिन है। हमारे लिए बढ़िया अवसर। एक बदलाव, आरिफ शेख की जगह भीम शर्की आए हैं।

