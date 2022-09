IND vs HK Asia Cup 2022: टोपी उतार कर किया अभिवादन, मुझे इससे पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं था, यादव की पारी से कोहली खुश

Highlights मुंबई के सूर्य कुमार यादव ने दिल छूने वाला करार दिया। विराट कोहली ने सूर्यकुमार के सामने सिर झुकाया और कहा ‘‘क्या है यह।’’ सूर्यकुमार और कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 98 रन की अटूट साझेदारी की।

IND vs HK Asia Cup 2022: सूर्यकुमार यादव की एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ खेली गई लाजवाब पारी से विराट कोहली इतने खुश थे कि उन्होंने टोपी उतार कर उन्हें नमन किया जिसे मुंबई के इस बल्लेबाज ने दिल छूने वाला करार दिया।

सूर्यकुमार यादव ने हांगकांग के खिलाफ केवल 28 गेंदों पर नाबाद 66 रन की धुआंधार पारी खेली इसमें छह छक्के और इतने ही चौके शामिल हैं। भारत ने यह मैच 40 रन से जीत कर सुपर चार में जगह बनाई। उनकी बेहतरीन पारी कोहली की 44 गेंदों पर खेली गई नाबाद 59 रन की पारी पर हावी हो गई।

.@imVkohli & @surya_14kumar put up a show with the bat tonight in Dubai 💥💥



They were no less on the microphone 🎙️ as well 😎



