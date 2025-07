Highlights IND vs ENG: यशस्वी जायसवाल और बेन स्टोक्स के बीच तीखी नोकझोंक, वायरल हुआ वीडियो

Yashasvi Jaiswal Ben Stokes Heated Exchange: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बुधवार को यहां पांच मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अंतिम एकदाश में तीन बदलाव किए हैं। टीम ने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम देने का फैसला किया और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को अंतिम एकादश में शामिल किया गया। साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर को टीम में नहीं चुना गया है। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था। उसने पिछले मैच की अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है।

पहली पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल और बेन स्टोक्स के बीच नोकझोंक हुई, मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ बहस हुई। लंच तक भारत ने पहली पारी में दो विकेट गंवाकर 98 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शानदार अर्धशतकीय पारी निकली। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये गरमा-गर्मी पारी के 17वें ओवर में हुई, गेंदबाजी कर रहे बेन स्टोक्स ने जायसवाल से कुछ कहा। जिसके जवाब में जायसवाल ने भी जवाब दिया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

