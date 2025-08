पूरा खोल दिया पाशा?, सिराज पर फिदा ओवैसी, शेयर किया वीडियो, जीत पर दी बधाई

Highlights निर्णायक मैच भी बाकी चार मुकाबलों की तरह आखिरी दिन तक चला। भारत ने पांच मैच की श्रृंखला 2-2 से बराबर कर दी। प्रसिद्ध कृष्णा (126 रन पर चार विकेट) ने भी उनका साथ बखूबी निभाया।

ENG vs IND: वाह! ओवल में क्या ही कमाल का खेल हुआ!! सभी भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाते हुए सिराज की तरफ दौड़ पड़े। जुरेल सबसे पहले वहाँ पहुँचे और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। पूरा भारतीय दल गेंदबाज़ की तरफ दौड़ा। इस बीच हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो पोस्ट कर मोहम्मद सिराज को बधाई दी है। मैन ऑफ द मैच सिराज पर पोस्ट कर लिखा-पूरा खोल दिया पाशा? इसके साथ ही पिछले कुछ अर्से की सबसे कड़ी और नाटकीय सीरीज में से एक का शानदार अंत हुआ।

Always a winner @mdsirajofficial! As we say in Hyderabadi, poora khol diye Pasha! pic.twitter.com/BJFqkBzIl7