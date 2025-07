IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: 187 रन और 10 विकेट, जहीर खान, बुमराह और चेतन शर्मा से आगे निकले आकाशदीप

Highlights 58 साल बाद एजबेस्टन में यह भारत की पहली टेस्ट जीत है। आकाश दीप ने कमाल का प्रदर्शन किया। चेतन शर्मा, जसप्रीत बुमराह और ज़हीर खान से आगे निकल गए।

IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: आकाश दीप ने अंतिम विकेट लिया और खुशी से खिलाड़ी झूम गए। 58 साल बाद एजबेस्टन में यह भारत की पहली टेस्ट जीत है। आकाश दीप ने कमाल का प्रदर्शन किया और चेतन शर्मा, जसप्रीत बुमराह और ज़हीर खान से आगे निकल गए। लीड्स में अपना मौका गंवाने के बाद भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को हराकर इस मैदान पर अपनी पहली जीत के साथ इतिहास रच दिया है। उन्हें पहले आठ प्रयासों में यहां एक भी जीत नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने सबसे जोरदार तरीके से इस मिथक को तोड़ दिया है। वह भी तब जब बुमराह नहीं खेले।

10/187 आकाश दीप बर्मिंघम 2025

10/188 चेतन शर्मा बर्मिंघम 1986

9/110 जसप्रीत बुमराह ट्रेंट ब्रिज 2021

9/134 ज़हीर खान ट्रेंट ब्रिज 2007।

भारत ने रविवार को यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन इंग्लैंड को 336 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इंग्लैंड ने लीड्स में पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था। भारत ने कप्तान शुभमन गिल के दोनों पारियों में शतक (269 रन और 161 रन) की मदद से इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया जिसके जवाब में मेहमान टीम 271 रन पर सिमट गई।

2️⃣6️⃣9️⃣ runs in the 1st Innings

1️⃣6️⃣1️⃣ runs in the 2nd Innings



For his phenomenal batting and record breaking innings in the second Test, Captain Shubman Gill is the Player of the Match 👏



Scorecard ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#TeamIndia | #ENGvIND | @ShubmanGill