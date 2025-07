IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: 58 साल सूखा खत्म, एजबेस्टन में जीतने वाली पहली एशियाई टीम, 5 दिन, 36 विकेट और 1692 रन

Highlights IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: एजबेस्टन में यह भारत की पहली टेस्ट जीत है। IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights:इंग्लैंड ने लीड्स में पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था। IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: दूसरी पारी छह विकेट पर 427 रन पर घोषित की।

IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: टीम इंडिया ने 58 साल बाद एजबेस्टन में जीत दर्ज की है। पहली एशियाई टीम भारत हो गई है। भारत ने रविवार को यहां इंग्लैंड को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 336 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। एजबेस्टन में यह भारत की पहली जीत है। इंग्लैंड ने लीड्स में पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था।

5 दिन में 36 विकेट गिरे और 1692 रन बने। 25 वर्ष और 301 दिन की आयु में शुभमन गिल विदेश में टेस्ट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान बन गए हैं। इससे पहले यह उपलब्धि सुनील गावस्कर (26 वर्ष 202 दिन) के नाम थी, जिन्होंने 1976 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी।

What A Catch 🤯



Mohd. Siraj with an unbelievable one handed grab to get the ninth wicket for #TeamIndia ⚡️



Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvIND | @mdsirajofficialpic.twitter.com/YfkW7Zy2eC — BCCI (@BCCI) July 6, 2025

A historic win at Edgbaston 🙌#TeamIndia win the second Test by 336 runs and level the series 1-1 👍 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvINDpic.twitter.com/UsjmXFspBE— BCCI (@BCCI) July 6, 2025

भारत ने रविवार को यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन इंग्लैंड को 336 रन से हराकर पांच मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की। एजबेस्टन में यह भारत की पहली टेस्ट जीत है। इंग्लैंड ने लीड्स में पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था।

IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: एशियाई टीमों द्वारा किसी विदेशी मैदान पर पहली जीत दर्ज करने के लिए लिए गए सबसे ज़्यादा टेस्ट

19 एजबेस्टन, बर्मिंघम (भारत, 2025) *

17 लॉर्ड्स, लंदन (पाकिस्तान, 1982)

17 केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन (श्रीलंका, 2018)

16 गब्बा, ब्रिस्बेन (भारत, 2021)

15 न्यूलैंड्स, केप टाउन (भारत, 2024)

IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: भारत की विदेशी धरती पर सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से)

336 बनाम इंग्लैंड बर्मिंघम 2025

318 बनाम वेस्टइंडीज नॉर्थ साउंड 2016

304 बनाम श्रीलंका गॉल 2017

295 बनाम ऑस्ट्रेलिया पर्थ 2024

279 बनाम इंग्लैंड लीड्स 1986

IND vs ENG Test 2 Day 5 Highlights: इंग्लैंड में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़े-

10/187 आकाश दीप बर्मिंघम, 2025

10/188 चेतन शर्मा बर्मिंघम, 1986

9/110 जसप्रीत बुमराह ट्रेंट ब्रिज, 2021

9/134 ज़हीर खान ट्रेंट ब्रिज, 2007।

भारत ने कप्तान शुभमन गिल के दोनों पारियों में शतक (269 रन और 161 रन) की मदद से इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया जिसके जवाब में मेहमान टीम 271 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए और दूसरी पारी छह विकेट पर 427 रन पर घोषित की।

India's biggest away Test win ✅

India's first Test win at Edgbaston ✅

Shubman Gill's first Test win as captain ✅#ENGvIND nicely poised at 1-1 👏#WTC27pic.twitter.com/fSr4N7w8xc — ICC (@ICC) July 6, 2025

इंग्लैंड ने पहली पारी में 407 रन बनाए थे। आकाश दीप (पहली पारी में चार विकेट और दूसरी पारी में छह विकेट) ने मैच में 10 विकेट जबकि मोहम्मद सिराज (पहली पारी में छह और दूसरी पारी में एक विकेट) सात विकेट झटके। तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से लंदन में शुरू होगा।