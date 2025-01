IND vs ENG, India Team Announcement: आखिर क्यों हार्दिक पर भारी पड़े अक्षर पटेल?, इंग्लैंड के खिलाफ उप-कप्तान, क्या धीरे-धीरे टीम इंडिया से बाहर हो रहे पंड्या!

Highlights IND vs ENG, T20 Series: आर. पंत लगभग एक साल से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर हैं। IND vs ENG, T20 Series: संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल को टी20 टीम में रखा गया है। IND vs ENG, T20 Series: सीनियर खिलाड़ी को चेतावनी दे रहा है।

IND vs ENG, T20 Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। टीम की घोषणा से कई बात सामने आ गई। बीसीसीआई भविष्य पर फोकस करना शुरू कर दिया और सीनियर खिलाड़ी को चेतावनी दे रहा है। टीम के टॉप ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की जगह अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। हार्दिक को चेतावनी दी जा रही है। विकेटकीपर संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल को टी20 टीम में रखा गया है और ऋषभ पंत को जगह नहीं दी गई है। पंत लगभग एक साल से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर हैं।

IND vs ENG, India Team Announcement: भारतीय टीम इस प्रकार है-

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, नीतिश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल (उपकप्तान), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।

दो साल की लंबी चोट के बाद मोहम्मद शमी की वापसी भारत की T20I टीम का मुख्य आकर्षण बनी रही। मोहम्मद शमी ने आखिरी बार 2023 वनडे विश्व कप के दौरान भारत के लिए खेला था। वरिष्ठ खिलाड़ी शुभमन गिल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल को शामिल नहीं किया गया है। भविष्य में भारत भी 3 टीम को विकल्प ले कर चल रहा है।

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल को चुना है। नितीश रेड्डी ने हाल ही में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया उसे रखा गया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है। तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या और रिंकू सिंह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को भी बरकरार रखा गया है।

अक्षर पटेल को इंग्लैंड के खिलाफ T20I श्रृंखला के लिए भारत का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। टीम इंडिया के नेतृत्व ढांचे में एक और बदलाव है। अक्षर पटेल को हार्दिक पंड्या पर तरजीह दी गई और उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टी20 सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाया गया। पंड्या ने 2024 टी20 विश्व कप में उप-कप्तान के रूप में कार्य किया था।

ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा के बाद नियमित टी20ई कप्तान बनेंगे। टीम प्रबंधन ने उनकी जगह सूर्यकुमार यादव को चुना। अक्षर पटेल का उप-कप्तानी के लिए आगे बढ़ना उचित है। उन्होंने पिछले साल भारत की टी20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई और बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। उन्होंने टूर्नामेंट में 92 रन बनाए, जिसमें फाइनल में महत्वपूर्ण 47 रन भी शामिल थे। नौ विकेट लिए थे।