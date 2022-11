INDvsENG SEMI: हार्दिक पांड्या 63, कोहली ने बनाए 50 रन, भारत ने इंग्लैंड को दिया जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्य

Highlights भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोते हुए 168 रन बनाए पांड्या ने 33 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगाए इंग्लिश टीम की तरफ से क्रिस जोर्डन ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके

INDvsENG SEMI: आईसीसी टी20 विश्वकप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोते हुए 168 रन बनाए हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के अर्धशतकीय पारी शामिल हैं। इस सेमीफाइनल मुकाबले में कोहली ने 40 गेंदों में 50 रन बनाए। कोहली ने 4 चौके और 1 छक्का जड़ा।

भारतीय पारी की शुरूआत धीमी रही। भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर में ही खेल के दूसरे ओवर में ही आउट हो गए। उन्होंने क्रिस वोक्स की गेंद पर विकेट के पीछे जॉस बटलर को कैच दे दी। कप्तान रोहित शर्मा आज जरूर संभलकर खेले। लेकिन टीम का स्कोर बोर्ड धीमा रहा, जिसके दबाव में आकर उन्होंने तेजी से खेलने का प्रयास किया और इसी दौरान वे अपना विकेट खो बैठे। उन्होंने 28 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली।

दूसरी ओर, विरोट कोहली संभलकर खेलते रहे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद इनफॉर्म बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अच्छी लय में दिखे। लेकिन वह आज अपनी बड़ी पारी को तब्दील नहीं कर सके। यादव 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर ही आउट हो गए। लेकिन बारहवें ओवर में बल्लेबाजी करने आए पांड्या ने आज अवसर का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 33 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगाए। उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत टीम का स्कोर 168 रन पहुंच सका।

