IND vs ENG odi Series: भारतीय हरफनमौला ने किया कमाल, इंग्लैंड के खिलाफ तीनों प्रारूप में डबल धमाका, पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले नंबर पर

Highlights जोस बटलर इंग्लैंड के लिये 80 गेंद में 60 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। गुजरात के आल राउंडर ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दबदबा बनाया। टी20 विश्व कप के लिये प्रतिद्वंद्वी टीम को कड़ी चेतावनी भी दी।

IND vs ENG odi Series: चोट के कारण लंबे समय तक गेंदबाजी नहीं करने वाले भारतीय हरफनमौला हार्दिक पंड्या धमाका कर दिया। पंड्या ने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 24 रन देकर चार विकेट निकाले और फिर बल्ले से बेहतरीन पारी खेली। 44 गेंद में फिफ्टी पूरे किए।

हार्दिक मोहम्मद हफीज के बाद तीनों प्रारूपों में एक ही मैच में डबल हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में दमदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने कहा कि उनका शरीर अब पूरी तरह से ठीक है और उन्हें पीठ मोड़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही है।

हार्दिक ने 24 रन देकर चार विकेट झटके जिससे बल्लेबाजी के लिए आसान पिच पर इंग्लैंड की पारी 259 रन पर सिमट गयी। हार्दिक ने अपने छोर से दबाव बनाये रखा और जल्द ही उन्होंने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान को अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। उन्होंने अपना दूसरा विकेट मेडन ओवर में लिया।

Jason Roy ☑️

Ben Stokes ☑️

Jos Buttler ☑️

@hardikpandya7 is our Top Performer from the first innings for his brilliant bowling figures of 4/24 in 7 overs.



भारत के लिए एक ओडीआई में 50+ रन और 4+ विकेटः

के श्रीकांत 70 और 5/27 बनाम न्यूजीलैंड विजाग 1988

एस तेंदुलकर 141 और 4/38 बनाम ऑस्ट्रेलिया ढाका 1998

एस गांगुली 130* और 4/21 बनाम एसएल नागपुर 1999

एस गांगुली 71* & 5/34 बनाम जिम कानपुर 2000

युवराज सिंह 118 और 4/28 बनाम इंग्लैंड इंदौर 2008

युवराज सिंह 50* और 5/31 बनाम आयरलैंड बेंगलुरु 2011

हार्दिक पंड्या 50* और 4/24 बनाम इंग्लैंड मैनचेस्टर 2022।

हार्दिक के लिए एक ही मैच में एक पारी में 50+ रन और 4+ विकेटः

टेस्ट: 52* और 5/28 वी इंग्लैंड नॉटिंघम 2018

वनडे: 50* और 4/24 बनाम इंग्लैंड मैनचेस्टर 2022

T20Is: 51 और 4/33 v इंग्लैंड साउथेम्प्टन 2022।

एकदिवसीय में यह हार्दिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने शॉर्ट गेंदों का शानदार इस्तेमाल किया और ऐसी गेंदों पर बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टोन और कप्तान जोस बटलर के विकेट लिये। हार्दिक ने भारतीय पारी के बाद कहा, ‘‘मुझे अपनी पीठ को थोड़ा मोड़ना पड़ा, अपनी योजनाओं को बदलना पड़ा, मैंने महसूस किया कि यह विकेट ‘फुल लेंथ’ वाली गेंद के लिए नहीं था। मैंने शॉर्ट-बॉल डालने की योजना बनायी।’’

लिविंगस्टोन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,‘‘ मैं हमेशा अपने बाउंसर पर जोखिम उठाना चाहता हूं। लिविंगस्टोन को भी शॉट गेंद पसंद है। उसने मेरी गेंद पर दो छक्के जड़े लेकिन उसके विकेट लेने से मैच में काफी फर्क आया।’’

Innings Break!



England are all out for 259 in 45.5 overs.



Hardik Pandya was pick of the bowlers with figures of 4/24 in 7 overs.



उन्होंने कहा, ‘‘ मेरा शरीर अब ठीक है। इसलिए मैं बिना किसी परेशानी के इतनी गेंदबाजी कर पा रहा हूं। मेरे कार्यभार के प्रबंधन में कप्तान की भूमिका शानदार है। मुझे कब गेंदबाजी करनी है और कब नहीं उन्हें इस बारे में अच्छे से पता है।’’