IND vs ENG ODI: क्या दूसरे वनडे में नहीं खेलेंगे विराट कोहली?, उप कप्तान शुभमन गिल ने कटक में दिया अपडेट

Highlights गुरुवार की सुबह घुटने में कुछ सूजन थी। निश्चित रूप से दूसरे वनडे में वापसी करेंगे। गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश कर रहा था।

IND vs ENG ODI: भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल ने विराट कोहली की फिटनेस को लेकर चल रही आशंका को खारिज करते हुए कहा कि यह स्टार बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वापसी करेगा। कोहली अपने दाएं घुटने में सूजन के कारण पहले मैच में नहीं खेल पाए थे जिससे भारतीय टीम की चिंता बढ़ गई क्योंकि पाकिस्तान और दुबई में 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी को देखते हुए यह श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है। नागपुर में पहले वनडे में 87 रन बनाकर भारत की चार विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाने वाले गिल ने डिजनी हॉटस्टार से कहा, ‘‘उनकी (कोहली) चोट गंभीर नहीं है। उन्होंने बुधवार को अच्छा अभ्यास किया था लेकिन गुरुवार की सुबह उनके घुटने में कुछ सूजन थी।

