IND vs ENG Day 4 2nd Test: एक और कारनामा शुभमन गिल के नाम, टेस्ट कप्तान डेब्यू सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन, देखिए टॉप-6 लिस्ट

Highlights IND vs ENG Live Score, Day 4 2nd Test: केएल राहुल (55 रन) और करुण नायर (26 रन) के रूप में दो विकेट गंवाए। IND vs ENG Live Score, Day 4 2nd Test: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 50 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। IND vs ENG Live Score, Day 4 2nd Test: भारत ने सुबह एक विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू किया।

IND vs ENG Live Score, Day 4 2nd Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद पहली बार कप्तान बने गिल इंग्लैंड में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे है। पहले टेस्ट में शतकीय पंच पूरा किया था। दूसरे टेस्ट के पहली पारी में दोहरा शतक पूरा किया था तो दूसरी पारी में अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। कप्तान के रूप में 470 रन बनाकर सबसे आगे हो गए। गिल ने विराट कोहली, विजय हजारे, नारी कॉन्ट्रैक्टर, दिलीप वेंगसरकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन से आगे निकल गए हैं।

That's Lunch on Day 4 at Edgbaston! #TeamIndia added 113 runs to their overnight score to move to 177/3 & lead England by 357 runs. 💪



Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvINDpic.twitter.com/rGJcu8ERLk— BCCI (@BCCI) July 5, 2025

IND vs ENG Live Score, Day 4 2nd Test: भारतीय टेस्ट कप्तान के रूप में डेब्यू सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन-

459* - शुभमन गिल बनाम इंग्लैंड (विदेश में, 2025, 4 पारी)

449 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया (विदेश में, 2014/15, 4 पारी)

347 - विजय हजारे बनाम इंग्लैंड (घरेलू, 1951/52, 7 पारी)

319 - नारी कॉन्ट्रैक्टर बनाम पाकिस्तान (घरेलू, 1960/61, 6 पारी)

305 - दिलीप वेंगसरकर बनाम वेस्टइंडीज (घरेलू, 1987/88, 5 पारी)

303 - मोहम्मद अजहरुद्दीन बनाम न्यूजीलैंड (विदेश में, 1989/90, 4 पारी)।

भारत ने शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन लंच तक दूसरी पारी में तीन विकेट पर 215 रन बना लिए जिससे उसकी कुल बढ़त 395 रन की हो गई। कप्तान शुभमन गिल 53 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 50 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे।

भारत ने सुबह एक विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू किया। सुबह के सत्र में भारत ने केएल राहुल (55 रन) और करुण नायर (26 रन) के रूप में दो विकेट गंवाए। भारत ने पहली पारी में 587 रन और इंग्लैंड ने पहली पारी में 407 रन बनाए थे।