IND vs ENG 5th Test Day 3: इंग्लैंड के सामने 374 का लक्ष्य, वाशिंगटन सुंदर धमाका, 39 गेंद, 50 रन, 4 चौके और 4 छक्के

Highlights IND vs ENG Live Score, 5th Test Day 3: जोश टंग ने पांच जबकि गस एटकिंसन ने तीन और जैमी ओवरटन ने दो विकेट लिये। IND vs ENG Live Score, 5th Test Day 3: दूसरी पारी में 396 बनाकर इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया। IND vs ENG Live Score, 5th Test Day 3: भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 118 रन बनाये।

IND vs ENG Live Score, 5th Test Day 3: भारत ने पांच मैचों की सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में शनिवार को यहां तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 396 बनाकर इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 118 रन बनाये। आकाशदीप ने 66 जबकि वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने 53 - 53 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने पांच जबकि गस एटकिंसन ने तीन और जैमी ओवरटन ने दो विकेट लिये। डकेट और क्रॉले ने भारत के खिलाफ सलामी जोड़ी के रूप में 1000* रन पूरे किए। वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स द्वारा 1325 रन जोड़े जाने के बाद ऐसा करने वाली दूसरी जोड़ी है।

