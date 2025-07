IND vs ENG 3rd Test Day 4: भारत के सामने 193 रन का लक्ष्य, इंग्लैंड 192 पर ढेर, वाशिंगटन सुंदर ने झटके 4 विकेट

Highlights IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 4:तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 4: नीतिश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने 1-1 विकेट हासिल किया। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 4: इंग्लैंड और भारत दोनों ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे।

IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 4: स्पिन आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी की और इंग्लैंड को 192 पर आउट कर दिया और भारतीय टीम के सामने 193 रन का लक्ष्य है। सुंदर ने 22 रन देकर 4 विकेट निकाले। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट निकाले। इंग्लैंड की टीम रविवार को यहां भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में 192 रन पर सिमट गई। इससे भारत को जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य मिला। भारत के लिए स्पिन आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने 22 रन देकर चार विकेट झटके।

Innings Break!



Outstanding bowling display from #TeamIndia! 👏 👏



4⃣ wickets for Washington Sundar

2⃣ wickets each for Mohammed Siraj & Jasprit Bumrah

1⃣ wicket each for Akash Deep & Nitish Kumar Reddy



India need 193 runs to win!



Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSmBg… pic.twitter.com/1BRhfPzynv — BCCI (@BCCI) July 13, 2025

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दो दो जबकि नीतिश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने एक एक विकेट हासिल किया। इंग्लैंड ने सुबह बिना विकेट गंवाए दो रन से आगे खेलना शुरू किया। उसके लिए जो रूट ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। इंग्लैंड और भारत दोनों ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे।

जो रूट (40 रन) और स्टोक्स ने खराब होती पिच पर 67 रन की साझेदारी करके भारत को निराश किया। लेकिन सुंदर ने रूट और खतरनाक जैमी स्मिथ (आठ रन) को आउट करके दो सफलता दिलाई। सुबह के सत्र में मोहम्मद सिराज ने दो जबकि नीतिश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने एक एक विकेट झटका था।

रविंद्र जडेजा और सुंदर को पिच से मदद मिली जिससे भारतीय स्पिनरों ने आखिरकार वापसी की। मोहम्मद सिराज की गेंद पर पगबाधा करीबी डीआरएस से बचने के बाद रूट ने सुंदर को स्वीप करने का फैसला किया लेकिन गेंद उनके स्टंप्स पर जा लगी। स्मिथ भी जल्द ही आउट हो गए और वह नीची गेंद को गलत लाइन पर खेलकर अपना ऑफ स्टंप गिरा बैठे।

इंग्लैंड ने सुबह बिना विकेट गंवाए दो रन से आगे खेलना शुरू किया। विपक्षी बल्लेबाजों के साथ तीखी बहस में माहिर सिराज बेन डकेट (12) को पवेलियन छोर से आउट करने के बाद जोश में आ गए। उन्होंने स्टंप्स को निशाना बनाने के लिए अपनी लाइन एवं लेंथ में थोड़ा बदलाव किया और उन्हें ओली पोप के रूप में एक और विकेट मिल गया।

गेंदबाजों को नर्सरी छोर से ज्यादा मदद मिल रही थी जिससे सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की। सात ओवरों के अपने शुरुआती स्पैल में उन्होंने महज 11 रन देकर दो विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह ने सिराज के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की और जैक क्रॉली को एक बार फिर परेशान किया। क्रॉली शनिवार को उनके एक ओवर में आउट होने से बच गए थे।

नर्सरी छोर पर गेंद एक अजीब सी लेंथ से उछल रही थी जिससे खचाखच भरे लॉर्ड्स में रोमांच और बढ़ गया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बुमराह की जगह नीतिश रेड्डी को गेंदबाजी पर लगाया और पहली पारी में दो विकेट लेने वाले इस ऑलराउंडर ने मैच में दूसरी बार क्रॉली को आउट किया।

रेड्डी ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और क्रॉली ने ड्राइव करने का प्रयास किया लेकिन गली में यशस्वी जायसवाल उनका कैच लपकने में सफल रहे। हैरी ब्रुक (23 रन) ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए आकाश दीप की गेंद पर दो रैंप शॉट लगाए और फिर मिड-ऑफ पर छक्का जड़ दिया।

आकाशदीप स्टंप पर गेंदबाजी करते रहे और इसका फायदा उन्हें तब मिला जब ब्रुक स्वीप करने से चूक गए और उनका मिडिल स्टंप बिखर गया। इससे इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 87 रन हो गया। इंग्लैंड और भारत दोनों ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे।